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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम मैनेजर के बैज पर लिखा 'जिहादी', जूते के शोरूम में बवाल

देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम मैनेजर के बैज पर लिखा 'जिहादी', जूते के शोरूम में बवाल

Dehradun News: वायलर वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिम मैनेजर के बैज पर नाम की जगह जिहादी लिखते नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने मैनेजर पर चोरी का आरोप भी लगाया.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 May 2026 07:11 PM (IST)
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देहरादून से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई बजरंग दल के कार्यकर्ता एक जूते के शोरूम में जाकर दो मुस्लिम कर्मचारियों पर हिंदू ग्राहकों को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं. यही नहीं वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिम मैनेजर के बैज पर नाम की जगह जिहादी लिखते नजर आ रहे हैं.

दरअसल, देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक नामी फुटवियर शोरूम में उस समय हड़कंप मच गया, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक समूह अचानक शोरूम के अंदर घुस गया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस घटना ने न केवल शोरूम के कर्मचारियों और ग्राहकों को चौंका दिया, बल्कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल भी बना दिया.

बैज पर लिखा 'जिहादी'

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बजरंग दल के कार्यकर्ता अचानक बड़ी संख्या में शोरूम पहुंचे और अंदर प्रवेश करते ही नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मैनेजरों के साथ तीखी बहस की और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार भी किया. हालात तब और बिगड़ गए जब कार्यकर्ताओं ने दो मैनेजरों के नेम बैज पर 'जिहादी' लिख दिया, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया.

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी. बजरंग दल के नेताओं का दावा है कि उन्हें शोरूम में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों से शिकायत मिली थी. इन कर्मचारियों का आरोप था कि मैनेजर उन पर चोरी के झूठे आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और उनकी सैलरी में कटौती करते हैं. इसके अलावा, कर्मचारियों से जबरन ओवरटाइम करवाने और उसका उचित भुगतान न देने के आरोप भी सामने आए हैं.

इन्हीं आरोपों के आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ता संगठन के एक स्थानीय नेता के नेतृत्व में शोरूम पहुंचे और विरोध दर्ज कराया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण उन्हें मजबूर होकर इस तरह का कदम उठाना पड़ा.

घटना के दौरान शोरूम के अंदर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. इस बीच, वहां मौजूद ग्राहकों में भी डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता शोरूम के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं और मैनेजरों के साथ बहस कर रहे हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अगर किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है तो पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना को लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा मामला मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं. खासतौर पर मैनेजरों के नेम टैग पर “जिहादी” लिखे जाने की घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

फिलहाल, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति किस तरह से समाज में तनाव और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है.

Published at : 17 May 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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