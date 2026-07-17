राम मंदिर चढ़ावा चोरी की फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी SIT, योगी सरकार से मांगा समय

अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी. सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे शीर्ष अदालत को प्रस्तुत करेगी.

सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय भी मांगा है. बताया जा रहा है कि जांच अभी जारी है और कुछ बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट देगी SIT

इससे पहले बीते सोमवार को राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में तीन जजों की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जाँच कराने की माँग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर 20 जुलाई सोमवार को सुनवाई होनी है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की टीम SC में सीधा अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी.

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चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट

बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित की गई एसआईटी की टीम को जांच के लिए दिया गया अतिरिक्त 15 दिनों का समय बुधवार 15 जुलाई को ही खत्म हो गया है. इस अवधि के खत्म होने के बाद इसे अब आगे और नहीं बढ़ाया गया है और ना ही ऐसी कोई संभावना हैं. हालांकि एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट के लिए यूपी सरकार से और समय मांगा है.

माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी प्रकरण और वहां की व्यवस्थागत कमियों को लेकर कई अहम बातें सामने आ सकती हैं. इसके साथ ही ट्रस्ट के जिम्मेदारी लोगों की भूमिका को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं. ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं. राम मंदिर से जुड़े होने की वजह से ये मामला काफी हाईप्रोफ़ाइल हैं और करोड़ों हिन्दुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ है.

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