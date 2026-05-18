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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP मंत्रिमंडल विस्तार के बाद CM योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

UP मंत्रिमंडल विस्तार के बाद CM योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

UP Cabinet Meeting: यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद सोमवार सुबह सीएम योगी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, इस बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे. ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

By : विवेक राय | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 18 May 2026 09:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सोमवार को पहली बार मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई हैं. ये बैठक सुबह 9.45 से 10.45 बजे तक होगी. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे. इससे पहले रविवार को हाल में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा भी कर दिया गया है. ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. 
  
उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी की अध्यक्ष में पहली बार मंत्री परिषद की बैठक होगी. सीएम योगी ने विभागों के बटंवारे में राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश की हैं. मंत्री पद की शपथ लेने के सात दिन बाद नए मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसे लेकर यूपी के सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं भी चल रही थीं. 

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार बैठक

बता दें 10 मई को यूपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था. जिसमें छह नए चेहरों को शामिल किया गया. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने जनभवन में नए छह मंत्रियों भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडेय, कैलाश राजपूत, कृष्ण पासवान सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी. जिसके बाद से ही इन मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर सरगर्मियां बनी हुईं थी. 

किन्हें किस विभाग की दी जिम्मेदारी

यूपी कैबिनेट विस्तार में दो मंत्रियों सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन भी किया हैं. सोमेंद्र सिंह तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया हैं वहीं अजीत पाल को खाद्य एवं औषिधी प्रशासन विभाग दिया गया है. 

इनके अलावा भूपेंद्र सिंह चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में सहायक भूमिका के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. 

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Published at : 18 May 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
UP Cabinet Meeting UP NEWS Yogi Adityanath
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