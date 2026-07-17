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संभल में अवैध इमामबाड़ा और मजार पर चला बुलडोजर, सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स मौजूद
Sambhal News: संभल में इस कार्रवाई के लिए 13 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची, जिसमें सदर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह एक राजस्व निरीक्षक समेत अन्य राजस्व कर्मी शामिल रहे.
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए एक इमामबाड़े और मजार के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है. यह कार्रवाई सदर तहसील प्रशासन की ओर से की गई. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
प्रशासन के अनुसार थाना असमोली क्षेत्र के गांव मुकर्रबपुर में 0.0312 हेक्टेयर बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर इमामबाड़ा और मजार का निर्माण किया गया था. भूमि की पैमाइश और चिन्हीकरण की कार्रवाई करीब एक माह पहले पूरी कर ली गई थी.
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