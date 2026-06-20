हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकैराना: शादी की दावत पर पुलिस का छापा, गोमांस से बने खाने को कराया नष्ट, दूल्हा गिरफ्तार

कैराना: शादी की दावत पर पुलिस का छापा, गोमांस से बने खाने को कराया नष्ट, दूल्हा गिरफ्तार

Kairana News In Hindi: पुलिस ने गोमांस से तैयार किए गए खाने को नष्ट कराया. मौके से दूल्हा और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बैंक्वेट हॉल संचालक को भी मामले में नामजद किया गया है.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 20 Jun 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की कैराना पुलिस ने जंगल में गोकशी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गोवंश के अवशेष और खाल बरामद की है. इसके बाद नगर के एक बैंक्वट हॉल में छापेमारी कर वलीमे की दावत के लिए कथित रूप से गोमांस से तैयार किए गए खाने को नष्ट कराया. पुलिस ने मौके से दूल्हा और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बैंक्वेट हॉल संचालक को भी मामले में नामजद किया गया है.

पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामले की आगे जांच में जुट गई है. साथ ही इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है. पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. घटना से होटल में हड़कंप मचा गया.

आखिर पूरा मामला क्या है?

बता दें कि गुरुवार (18 जून) की शाम करीब पौने नौ बजे एसआई गौरव चौहान पुलिस टीम के साथ खुरगान पुल के नीचे चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खुरगान के जंगल में यमुना किनारे मोहसीन के ट्यूबवेल के पास कुछ लोगों ने गोकशी की है और गोमांस को एक काले रंग की स्कॉर्पियो में भरकर कैराना ले जाया गया है, जबकि गोवंश के अवशेष पास ही एक खाली बोरिंग के गड्ढे में फेंक दिए गए. 

सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां ट्यूबवेल के पास गोवंश के अवशेष और खाल बरामद हुई. पुलिस ने पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया, जिन्होंने नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात गोकशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. 

यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?

वलीमे की दावत के लिए की गई थी गोकशी

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गोमांस को नगर के मोहल्ला रेतेवाला स्थित मुगल गार्डन बैंक्वट हॉल में ले जाया गया है, जहां मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान के वलीमे की दावत के लिए खाना तैयार किया जा रहा था. इस पर पुलिस ने बैंक्वट हॉल में छापा मारकर कथित रूप से गोमांस से तैयार किए गए भोजन को गड्ढे में दबवाकर नष्ट करा दिया.

पुलिस ने मौके से दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान निवासी मोहल्ला छड़ियान को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही दुल्हे को दहेज में मिली नई काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई. घटना से होटल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अयोध्या में सीएम योगी ने लिया अखिलेश का नाम, फिर बोले- वो अपने विधायक को...

Published at : 20 Jun 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Kairana News UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कैराना: शादी की दावत पर पुलिस का छापा, गोमांस से बने खाने को कराया नष्ट, दूल्हा गिरफ्तार
कैराना: शादी की दावत पर पुलिस का छापा, गोमांस से बने खाने को कराया नष्ट, दूल्हा गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: NEET एग्जाम से पहले एक और छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो
गाजियाबाद: NEET एग्जाम से पहले एक और छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक पार्टियां भगवान के नाम का...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास का बड़ा बयान
'राजनीतिक पार्टियां भगवान के नाम का...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो विधायकों की चिंता छोड़ो, पहले...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर कसा तंज
'दो विधायकों की चिंता छोड़ो, पहले...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
इंडिया
केरल में कांग्रेस Vs लेफ्ट, सतीशन सरकार के बजट पर पिनाराई विजयन ने कसा तंज, शशि थरूर ने दिया जवाब 
केरल में कांग्रेस Vs लेफ्ट, सतीशन सरकार के बजट पर पिनाराई विजयन ने कसा तंज, शशि थरूर ने दिया जवाब 
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
यूटिलिटी
टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं
टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget