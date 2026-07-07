बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई

देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है. सोमवार 6 जुलाई 2026 को वाराणसी में भी तेज बारिश हुई, जिसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्लेटफार्म की छत से पानी टपकता नजर आ रहा है, जिसे एक यात्री ने रिकॉर्ड किया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए हैं.

वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर बारिश के दौरान प्लेटफार्म नंबर 8 के PP शेल्टर से पानी टपकने का दृश्य सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. यात्री ने वीडियो बनाते हुए छत से गिरते पानी को दिखाया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई. कई लोगों ने कमेंट में स्टेशन की रखरखाव पर सवाल उठाए और कहा कि इतने बड़े स्टेशन में ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए.

'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि

रेलवे का बयान: कचरा जमा होने से निकासी रुकी

रेलवे प्रशासन ने मामले पर तुरंत बयान जारी किया. रेलवे के अनुसार, PP शेल्टर के ऊपर बने वैली गटर की नियमित सफाई की जाती है. 6 जुलाई को भारी बारिश के दौरान प्लेटफार्म नंबर 8 पर डाउन पाइप और वैली गटर के जोड़ पर पत्तों का कचरा तथा पतंग की डोर जमा पाई गई. तेज हवा के कारण ये चीजें शेल्टर पर गिरीं, जिससे अस्थायी रूप से जल निकासी में रुकावट आई और पानी रिसने लगा. स्टेशन अधिकारियों को सूचना मिलते ही सफाई कर समस्या का समाधान कर दिया गया.

बनारस स्टेशन की साफ-सुथरी पहचान

बनारस रेलवे स्टेशन को वाराणसी के प्रमुख स्टेशनों में सबसे साफ-सुथरा और सुविधायुक्त स्टेशन माना जाता है. दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों के लिए यहां से ट्रेनें चलती हैं. यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी संचालित होती हैं. स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसे स्वच्छता के लिए जाना जाता है. रेलवे का कहना है कि ऐसी छोटी-मोटी समस्याओं को तुरंत निपटाया जाता है.

रेलवे की त्वरित कार्रवाई का दावा

बारिश के मौसम में कचरा प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. वायरल वीडियो से यात्रियों में असुविधा बढ़ी, हालांकि रेलवे ने त्वरित कार्रवाई का दावा किया है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गटर सफाई और निगरानी बढ़ा दी जाएगी.

देशभर में मानसून सक्रिय है और कई शहरों में भारी बारिश हो रही है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा की योजना बनाएं और स्टेशन पर किसी समस्या होने पर तुरंत सूचित करें.

Ram Mandir Donation Theft Case: चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन दास देखेंगे राम मंदिर का कामकाज, क्या इन्हें अलग सैलरी देगा ट्रस्ट?