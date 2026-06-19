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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी: अयोध्या में सीएम योगी ने लिया अखिलेश का नाम, फिर बोले- वो अपने विधायक को...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अयोध्या में सीएम योगी ने लिया अखिलेश का नाम, फिर बोले- वो अपने विधायक को...

Ayodhya Ram Mandir Controversy: सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों से भी कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है और हमने उस मर्यादा का पालन करते हुए 500 सालों तक संघर्ष किया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 12:16 PM (IST)
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राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज नई अयोध्या है, ये इनको अच्छा नहीं लगता है. माता सबरी के नाम पर भोजनालय इन्हें अच्छे नहीं लगता, ये लोग इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त करेंगे? 

सीएम योगी ने कहा जिन्होंने राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया अभी तक, मनोज पांडेय ने जब विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को जाना चाहिए तो अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी कि कोई दर्शन करने नहीं जाएगा. उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वो बाबर को मानने वाले लोग हैं. अयोध्या से इनको परहेज है लेकिन अयोध्या को अपमानित करने का ये प्रयास करेंगे.

वहीं सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों से भी कहना चाहूंगा, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है और हमने उस मर्यादा का पालन करते हुए 500 सालों तक संघर्ष किया. 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो. अयोध्या को बदनाम करने वाले राम जन्मभूमि को अपमानित करने वालों के बहकावे में कतई न आएं, ये लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो.

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कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि इसी अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी-गोली चलाते थे. इनके दोगले चरित्र को देखो, जो कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने के लिए जोर लगा रही थी और न्यायालय में शपथ दिया था कि राम तो थे ही नहीं वे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में राम भक्तों का अपमान हो गया, क्या तब अपमान नहीं हो रहा था.

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Published at : 19 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Ram Mandir Controversy UP NEWS YOGI ADITYANATH
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