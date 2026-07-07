गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार

गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र के पुठरी गांव में 21 वर्षीय युवक तरुण की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त नीरांचल उर्फ मंत्री को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर तांत्रिक गतिविधियों में रुचि रखता था और लंबे समय से अपने चार दोस्तों से बदला लेने की योजना बना रहा था.

पुलिस के मुताबिक, वह एक दोस्त की हत्या कर चुका था, एक पर पहले ही जानलेवा हमला कर चुका था और बाकी दो को भी निशाना बनाने की योजना थी. समय रहते गिरफ्तारी होने से बड़ी वारदात टल गई.

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खेत में मिला शव, दरांती से की गई थी हत्या

सोमवार सुबह पुठरी गांव के खेत में तरुण का शव मिला था. वह रविवार शाम से लापता था. पुलिस जांच में पता चला कि उसकी दरांती से हमला कर हत्या की गई थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शव को खेत में फेंक दिया था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मृतक के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सोमवार देर रात नीरांचल उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया.

मजाक और कथित अपमान बना हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार, कुछ महीने पहले तरुण, प्रिंस और उनके दो अन्य साथी ताश खेल रहे थे. इसी दौरान नीरांचल वहां पहुंचा, जहां दोस्तों ने कथित रूप से उसके तांत्रिक बनने की बात और निजी अंग को लेकर मजाक किया था. पुलिस का कहना है कि आरोपी इसी घटना के बाद से चारों से रंजिश रखने लगा और बदला लेने की योजना बनाने लगा.

जांच में यह भी सामने आया कि तीन दिन पहले आरोपी ने अपने ही दोस्त प्रिंस पर पेंचकस से जानलेवा हमला किया था. हालांकि प्रिंस की जान बच गई. इसके बाद रविवार रात उसे तरुण अकेला मिला, जिस पर उसने दरांती से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस बोली- समय रहते गिरफ्तारी से टली बड़ी वारदात

कार्यवाहक एसीपी मोदीनगर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि आरोपी अन्य दो दोस्तों को भी निशाना बनाने की तैयारी में था. पुलिस पूरे घटनाक्रम, आरोपी की मानसिक स्थिति और हत्या के पीछे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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