हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार

गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार

Ghaziabad News In Hindi: निवाड़ी में युवक ने कथित अपमान का बदला लेने के लिए दोस्त की दरांती से हत्या कर दी. आरोपी चार दोस्तों को मारने की योजना बना रहा था. एक घायल दोस्त घायल है, दो की जान बच गई है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 07 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र के पुठरी गांव में 21 वर्षीय युवक तरुण की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त नीरांचल उर्फ मंत्री को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर तांत्रिक गतिविधियों में रुचि रखता था और लंबे समय से अपने चार दोस्तों से बदला लेने की योजना बना रहा था.

पुलिस के मुताबिक, वह एक दोस्त की हत्या कर चुका था, एक पर पहले ही जानलेवा हमला कर चुका था और बाकी दो को भी निशाना बनाने की योजना थी. समय रहते गिरफ्तारी होने से बड़ी वारदात टल गई.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अशोक सिंघल को याद कर भावुक हुए CM योगी, कहा- 'उनका ही सपना था कि...'

खेत में मिला शव, दरांती से की गई थी हत्या

सोमवार सुबह पुठरी गांव के खेत में तरुण का शव मिला था. वह रविवार शाम से लापता था. पुलिस जांच में पता चला कि उसकी दरांती से हमला कर हत्या की गई थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शव को खेत में फेंक दिया था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मृतक के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सोमवार देर रात नीरांचल उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया.

मजाक और कथित अपमान बना हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार, कुछ महीने पहले तरुण, प्रिंस और उनके दो अन्य साथी ताश खेल रहे थे. इसी दौरान नीरांचल वहां पहुंचा, जहां दोस्तों ने कथित रूप से उसके तांत्रिक बनने की बात और निजी अंग को लेकर मजाक किया था. पुलिस का कहना है कि आरोपी इसी घटना के बाद से चारों से रंजिश रखने लगा और बदला लेने की योजना बनाने लगा.

जांच में यह भी सामने आया कि तीन दिन पहले आरोपी ने अपने ही दोस्त प्रिंस पर पेंचकस से जानलेवा हमला किया था. हालांकि प्रिंस की जान बच गई. इसके बाद रविवार रात उसे तरुण अकेला मिला, जिस पर उसने दरांती से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस बोली- समय रहते गिरफ्तारी से टली बड़ी वारदात

कार्यवाहक एसीपी मोदीनगर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि आरोपी अन्य दो दोस्तों को भी निशाना बनाने की तैयारी में था. पुलिस पूरे घटनाक्रम, आरोपी की मानसिक स्थिति और हत्या के पीछे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि

Published at : 07 Jul 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार
गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई
बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार ने निभाया वादा, अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा
योगी सरकार ने निभाया वादा, अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
स्पोर्ट्स
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
राजस्थान
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
Home Tips
Spider Webs In House: सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक
सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक
ट्रेंडिंग
Video: अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget