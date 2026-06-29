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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन, चर्चा में तस्वीरें

UP News: वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन, चर्चा में तस्वीरें

Varanasi News In Hindi: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे और बेटी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए और सपा नेताओं ने उन्हें काशी से जुड़ी वस्तुएं भी भेंट की.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 29 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Varanasi News In Hindi: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे और बेटी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए और सपा नेताओं ने उन्हें काशी से जुड़ी वस्तुएं भी भेंट की.

वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी

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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति और बेटे अर्जुन यादव इन दिनों वाराणसी में है. वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में उन्होंने विधि विधान से दर्शन पूजन किया.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति और बेटे अर्जुन यादव इन दिनों वाराणसी में है. वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में उन्होंने विधि विधान से दर्शन पूजन किया.
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उनके साथ वाराणसी के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे. पार्टी नेताओं का कहना है कि वाराणसी में रहने वाले परिजनों से भी अदिति और अर्जुन से मुलाकात की.
उनके साथ वाराणसी के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे. पार्टी नेताओं का कहना है कि वाराणसी में रहने वाले परिजनों से भी अदिति और अर्जुन से मुलाकात की.
Published at : 29 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS VARANASI NEWS

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