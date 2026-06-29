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UP News: वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन, चर्चा में तस्वीरें
Varanasi News In Hindi: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे और बेटी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां के प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए और सपा नेताओं ने उन्हें काशी से जुड़ी वस्तुएं भी भेंट की.
वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटा-बेटी
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Published at : 29 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :Akhilesh Yadav UP NEWS VARANASI NEWS
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Opinion