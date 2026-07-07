हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम

CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम

CM Yogi Varanasi Visit: सीएम योगी आदित्यनाथ आज से दो दिन के वाराणसी दौरे पर पहुँच रहे हैं. इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 07 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 जुलाई मंगलवार से वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह वाराणसी के प्राचीन धर्मस्थल पर दर्शन पूजन करने के अलावा प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र के घर मांगलिक आयोजन में शामिल होंगे. इसके अलावा वाराणसी के चाँदमारी स्थित कार्यक्रम स्थल पर शिक्षकों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की सौगात भी देंगे. 

वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर वह अधिकारियों से जनपद के कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक भी कर सकते हैं. ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम करीब 6:00 बजे वाराणसी पहुंचेंगे. इसके बाद वह वाराणसी के प्राचीन धर्मस्थल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे.  

मंत्री दयाशंकर मिश्र के घर आयोजन में होंगे शामिल

काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी अपने आगे का कार्यक्रम पर रहेंगे. सीएम योगी जब भी वाराणसी दौरे पर रहे हैं वह वाराणसी के इस धर्म स्थल पर दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र के घर मांगलिक आयोजन में भी सीएम शामिल होंगे. 

UP Weather: यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आगरा-झांसी समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

कैशलेस इलाज सुविधा की सौगात

वाराणसी में रात्रि विश्राम करने के बाद यूपी मुख्यमंत्री अगले दिन बुधवार को चांदमारी स्थित कार्यक्रम स्थल पर शिक्षकों को कैशलेस इलाज सुविधा की सौगात देंगे. यूपी मुख्यमंत्री का यह वाराणसी दौरा बेहद व्यस्त रहने वाला है. इस दौरान वह वाराणसी के विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक कर सकते हैं. 

सीएम योगी के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर सुरक्षा एवं व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं. मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए कई मार्गों पर रूट को डायवर्ट किया गया है. सीएम योगी के आगमन और प्रस्थान से क़रीब पौन घंटा पहले ही इन मार्गों पर आवागमन बाधित रहेगा. वहीं सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है. 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन

Published at : 07 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई
बनारस रेलवे स्टेशन पर पानी टपकने का वीडियो वायरल, यात्री हुए परेशान; अब रेलवे ने दी सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार ने निभाया वादा, अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा
योगी सरकार ने निभाया वादा, अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
स्पोर्ट्स
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेली तूफानी पारी, बना दिए इतने रन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
राजस्थान
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
Home Tips
Spider Webs In House: सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक
सफाई के बाद बार-बार लग जाते हैं मकड़ी के जाले? नोट करें इन्हें हमेशा के लिए हटाने की आसान ट्रिक
ट्रेंडिंग
Video: अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget