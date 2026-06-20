हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?

यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?

UP Weather Update Today: पश्चिम उत्तर प्रदेश में शनिवार (20 जून) को बारिश होने की संभावना जताई गई है. राजधानी के सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी में हीटवेव की आशंका है. जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 20 Jun 2026 06:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है. उमस और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है. उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग द्वारा 23 जून से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिम उत्तर प्रदेश में शनिवार (20 जून) को बारिश होने की संभावना जताई गई है.

राजधानी के सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी में हीटवेव की आशंका है. जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. इसके अलावा रामपुर, संभल, बरेली बिजनौर, अमेठी. गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, हरदोई, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, उन्नाव और प्रयागराज में भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी.

इसके अलावा पूर्वी यूपी में 24 जून को बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. वहीं यूपी से सटे उत्तराखंड के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. कई जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान है. फिलहाल यूपी, उत्तराखंड में बारिश का ये दौर 25 जून तक जारी रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (UP Weather Today)

उत्तर प्रदेश में आज तापमान सामान्य रहने की संभावना है. सुबह 6 बजे तापमान 32 डिग्री के करीब बना हुआ है. कड़ी धूप के साथ लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहेगा. मौसम में 58 प्रतिशत नमी रहेगी. राज्य में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

Exclusive: नृपेंद्र मिश्रा को भी ट्रस्ट के आंकड़ों पर शक, 16 करोड़ भक्त आए और औसतन 5 रुपये का चढ़ावा मिला! क्या है पूरा गणित?

फिलहाल अगले कुछ दिनों तक पारा हाई रहने वाला है. यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. यानी भयंकर गर्मी से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

यूपी में आज का तापमान (UP Temprature Today)

उत्तर प्रदेश में आज का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है. रविवार को भी यूपी के तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. सोमवार (22 जून) को अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 30 डिग्री तक पहुंच सकता है.

मंगलवार (23 जून) को फिर तापमान में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. बुधवार (24 जून) को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. कुल मिलाकर अगले हफ्ते भी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और धूप का तांडव देखने को मिलेगा. क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है. ज्यादातर दिनों में तापमान 40-41 डिग्री के करीब बना रहेगा. 

राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद रुचि वीरा ने पार्टी के नेताओं पर ही लगाए गंभीर आरोप, 'अखिलेश यादव जयचंदों को...'
सपा सांसद रुचि वीरा ने पार्टी के नेताओं पर ही लगाए गंभीर आरोप, 'अखिलेश यादव जयचंदों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में गंदा पानी फिर बना लोगों के लिए मुसीबत, बाजार से खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर
नोएडा में गंदा पानी फिर बना लोगों के लिए मुसीबत, बाजार से खरीदकर इस्तेमाल करने को मजबूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'
सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'
सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'
क्रिकेट
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब; सुनकर पकड़ लेंगे सिर
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े, ओपनिंग डे पर किया 13 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन
‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े, ओपनिंग डे पर किया 13 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन
इंडिया
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
विश्व
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget