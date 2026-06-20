यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है. उमस और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है. उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग द्वारा 23 जून से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिम उत्तर प्रदेश में शनिवार (20 जून) को बारिश होने की संभावना जताई गई है.

राजधानी के सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी में हीटवेव की आशंका है. जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. इसके अलावा रामपुर, संभल, बरेली बिजनौर, अमेठी. गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, हरदोई, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, उन्नाव और प्रयागराज में भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी.

इसके अलावा पूर्वी यूपी में 24 जून को बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. वहीं यूपी से सटे उत्तराखंड के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. कई जगहों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान है. फिलहाल यूपी, उत्तराखंड में बारिश का ये दौर 25 जून तक जारी रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में आज का मौसम (UP Weather Today)

उत्तर प्रदेश में आज तापमान सामान्य रहने की संभावना है. सुबह 6 बजे तापमान 32 डिग्री के करीब बना हुआ है. कड़ी धूप के साथ लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहेगा. मौसम में 58 प्रतिशत नमी रहेगी. राज्य में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

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फिलहाल अगले कुछ दिनों तक पारा हाई रहने वाला है. यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. यानी भयंकर गर्मी से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

यूपी में आज का तापमान (UP Temprature Today)

उत्तर प्रदेश में आज का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है. रविवार को भी यूपी के तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. सोमवार (22 जून) को अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 30 डिग्री तक पहुंच सकता है.

मंगलवार (23 जून) को फिर तापमान में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. बुधवार (24 जून) को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. कुल मिलाकर अगले हफ्ते भी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और धूप का तांडव देखने को मिलेगा. क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है. ज्यादातर दिनों में तापमान 40-41 डिग्री के करीब बना रहेगा.

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