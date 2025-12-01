झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही, मोर्चरी में रखी महिला की लाश के आंख और कान मिले कुतरे

उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के पोस्टमार्टम हाउस से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला के शव का पोस्टमार्टम के बाद आंख और कान क्षतिग्रस्त मिलने से हड़कंप मच गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि शव को फ्रीजर में रखे जाने के दौरान लापरवाही हुई है, जिसके चलते शव के अंग कुतर दिए गए.

परिजनों का कहना है कि गुरसरांय थाना क्षेत्र की रहने वाली 27 वर्षीय महिला ने जहरीला पदार्थ खाने के बाद इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया था. पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन अगले दिन जब शव बाहर निकाला गया तो आंख और कान घायल मिले, जिसके बाद परिवार में आक्रोश फैल गया.

मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चूहों की मौजूदगी से किया इनकार

वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चूहों की मौजूदगी से स्पष्ट इंकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि फ्रीजर में चूहे घुस ही नहीं सकते, संभव है कि कोई कीड़ा या अन्य कीट ने नुकसान पहुंचाया हो. प्रशासन का यह बयान परिजनों के आरोपों को और गंभीर बना रहा है.

अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर उठे सवाल

घटना के बाद परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और यह पता लगाया जा रहा है कि शव को नुकसान कैसे पहुंचा. पोस्टमार्टम हाउस में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी कठघरे में है.

आपको बता दें कि झांसी मेडिकल कॉलेज पहले भी कई बार लापरवाही के चलते सुर्खियों में आ चुका है. बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस संवेदनशील में जांच कहां तक पहुंचती है और कार्रवाई की आंच कहां तक जाती है.

