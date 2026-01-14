हरिद्वार: मकर संक्रांति पर गंगा में आस्था की डुबकी, कड़ाके की ठंड में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

आज मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है. हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज चारों तरफ कोहरे की चादर छाई हुई है. इसके बावजूद श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं.

सूर्य देवता आज उत्तरायण हो जाते हैं. आज से ऋतु परिवर्तन होती है और आज से सूर्य का ताप तिल-तिल बढ़ने लगता है. आज के दिन गंगा स्नान कर तिल और खिचड़ी के दान का बहुत महत्व है. जो लोग आज के दिन गंगा स्नान करते हैं, गंगा मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

पुण्य की प्राप्ति के लिए गंगा स्नान

मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं. इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं. मकर संक्रांति के स्नान को काफी खास माना जाता है, इसलिए हरिद्वार में मकर संक्रांति पर मां गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ती है. मकर संक्रांति के मौके पर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं. ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

श्रद्धालुओं की आस्था

श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पितरों को भी शांति मिलती है. हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत ही महत्व माना जाता है, इसलिए हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने आए हैं. कड़ाके की ठंड और कोहरे में साल के पहले मकर संक्रांति स्नान पर सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. जैसे-जैसे दिन बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जाएगी.

पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मकर संक्रांति स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं. संपूर्ण मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है. हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है. पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षित माहौल में वे गंगा स्नान कर सकें.

मकर संक्रांति का यह पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर इस दिन स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है.