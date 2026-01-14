हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में ठंड से छूटी कंपकंपी, इस जिले में 2 डिग्री तक गिरा पारा, मौसम विभाग ने दी बारिश की चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है. बीते 24 घंटों में मुजफ्फरनगर और मेरठ में न्यूनतम तापमान दो डिग्री के आसपास पहुंच गया जो प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 06:54 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है. बर्फीली हवाओं और घने कोहरे में लोगों की कंपकंपी छूट रही हैं. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है. कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी के चलते आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ सकती है. कल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश होगी. 

मौसम विभाग को मुताबिक़ यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं घने से अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है. इनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में आज सुबह और शाम के समय अत्यधिक घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. कोहरे की वजह से सूरज देवता के दर्शन भी देर से होंगे. 

यूपी में आज भी कोहरे का अलर्ट

इनके अलावा शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सँभल, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है.

पश्चिमी विक्षोभ के चलते होगी बारिश

सर्द हवाओं ने प्रदेश में गलन बढ़ा दी है. मैदानी इलाकों में 15 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से शीतलहर लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया. बीते 24 घंटों में  मुजफ्फरनगर, मेरठ में दो 2.1 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया. जो प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. वहीं बरेली कानपुर और हरदोई भी काफी ठंडे रहे.  राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम हैं.  

मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते लोगों को ठंड और कोहरे से मुक्ति मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं. कल 15 जनवरी से हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 18-19 जनवरी को यूपी में दिखेगा. इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी जिलों मेरठ, आगरा, सहारनपुर में बारिश होने के आसार हैं. अगले दो दिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगी उसके बाद धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. 

Published at : 14 Jan 2026 06:54 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
