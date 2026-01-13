YEIDA का बड़ा कदम: 250 एकड़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा फिनटेक हब, खुलेगा रोज़गार का द्वार

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र के सेक्टर-11 में प्रस्तावित लगभग 250 एकड़ भूमि पर विकसित किए जाने वाले फिनटेक हब को लेकर प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है. डीपीआर तैयार करने का परामर्श कार्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा किया जा रहा है.

फिनटेक हब परियोजना की डीपीआर तैयार करते समय भूमि उपयोग, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना जैसे प्रमुख पहलुओं पर गहन अध्ययन और समुचित विचार किया जा रहा है, ताकि यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप और वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित हो सके.

दिल्ली में आयोजित हुई हितधारक परामर्श कार्यशाला

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को दिल्ली होटल ले मेरिडियन के ड्यूरबार हॉल में एक महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला की अध्यक्षता YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह (आईएएस) ने की.

वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी

कार्यशाला में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों—नागेंद्र प्रताप (आईएएस), अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, शैलेंद्र कुमार भाटिया (आईएएस), अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा राजेश कुमार (आईएएस), अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी—ने भी सक्रिय सहभागिता की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए.

SaaS, बीमा और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल

कार्यशाला में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS), बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट डेवलपर्स की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही. सभी प्रतिभागियों ने फिनटेक हब के विकास मॉडल, नियामक ढांचे, प्रस्तावित हब के सुचारु संचालन तथा आवश्यक अवसंरचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर अपने-अपने उपयोगी सुझाव और विचार साझा किए.

हितधारक परामर्श कार्यशाला के दौरान प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें फिनटेक हब विकास की अंतिम डीपीआर और विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट (डीएफआर) में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है.

मॉडल फिनटेक हब के रूप में विकास

YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आश्वस्त किया है कि फिनटेक हब की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं वित्तीय रिपोर्ट को आर्थिक सशक्तिकरण, समृद्धि तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा. साथ ही, हितधारकों से प्राप्त व्यवहारिक और उपयोगी सुझावों को विधिवत सम्मिलित कर इस परियोजना को एक मॉडल फिनटेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जो क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

यह परियोजना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और फिनटेक उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगी.