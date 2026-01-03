गोरखपुर पुलिस का एक्शन, 'सांप-बिच्छू' गैंग की 36 महिलाएं गिरफ्तार, बसों में बनाती थीं शिकार

गोरखपुर पुलिस ने शनिवार (3 जनवरी) को बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने सांप-बिच्छू गैंग की 36 महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इस गैंग की महिलाएं यूपी के अलग-अलग जिलों में बस और ऑटो में टुकड़ी गैंग बनाकर महिलाओं और लड़कियों को शिकार बनाती थीं. वे पलक झपकते ही उनकी चेन, जेवरात और बैग पर हाथ साफ कर फरार हो जाती थीं.

यूपी के गोरखपुर में कैंट और रामगढ़ताल पुलिस ने सांप, बिच्छू और छिपकली का इस्तेमाल कर चेन स्नैचिंग करने वाले गैंग का खुलासा किया है. इस गैंग में 36 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं. 6 महिलाएं और एक पुरुष को कैंट पुलिस और 30 महिलाओं और 1 बाल अपचारी को रामगढ़ताल पुलिस ने कस्टडी में लिया है.

पुलिस ने 40 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस द्वारा गैंग की 36 महिलाओं समेत 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. महिलाएं सवारी बनकर ऑटो और बसों में चढ़ती थीं. मौका मिलते ही अकेली अचानक उन पर नकली सांप-छिपकली फेंक देती थीं. डर की वजह से महिला जैसे ही चिल्लाती, पलक झपकते ही उसकी चेन पार कर लेती थीं. कई बार तो सेफ्टी पिन चुभोकर चेन खींच लेती थीं. पुलिस को लगातार चेन स्नैचिंग की शिकायतें मिल रही थीं.

1 जनवरी को पुलिस ने गैंग के सरगना विष्णु को गिरफ्तार किया. सख्ती से पूछताछ में उसने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया. इसके बाद एक-एक कर 36 महिलाओं और 4 पुरुषों को पकड़ा गया. गैंग में जौनपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर समेत यूपी के 11 जिलों की महिलाएं शामिल हैं.

ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती थीं. उनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है. सामान्य हुलिया होने की वजह से कोई भी उन पर शक नहीं करता था. गैंग का तरीका सुनकर पुलिस अफसर भी हैरान रह गए. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है.

नकली सांप छिपकली फेंककर लूट

ये महिलाएं तीन तरीकों से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देती थीं. पहला तरीका वे नकली सांप-छिपकली फेंककर लूट की घटना को अंजाम देती थीं. पुलिस के मुताबिक, गिरोह शहर और आसपास के जिलों के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सक्रिय था.

ये लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ऐसे यात्रियों को निशाना बनाते थे, जो कीमती गहने पहने होते और अकेले सफर कर रहे होते थे. जैसे ही यात्री ऑटो या बस में चढ़ता, आरोपी भी उसी वाहन में सवार हो जाते थे. चारों तरफ से घेरकर बैठते और चलती बस या ऑटो में उस पर नकली छिपकली, बिच्छू या सांप फेंक देते थे. घबराहट के बीच ही उसकी चेन पार कर देते थे.

झांसा देकर वारदात को देती थीं अंजाम

दूसरा तरीका बुजुर्ग महिलाओं को झांसे में लेकर लूट की वारदात को अंजाम देती थीं. महिलाएं चार से पांच के समूह में रहती थीं. भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहले बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट करती थीं. उन्हें बातों में उलझाकर या गंतव्य तक छोड़ने का झांसा देकर अपनी गाड़ी में बैठा लेती थीं. इसके बाद नकली सांप या छिपकली दिखाकर डर पैदा करती थीं. घबराई महिला से गहने उतरवा लिए जाते थे और मौके से फरार हो जाती थींं.

सेफ्टी पिन से भटकाती थीं ध्यान

तीसरे हथकंडे में गैंग की महिलाएं सेफ्टी पिन या नुकीली चीज से ध्यान भटका देती थीं. कई बार महिलाएं ऑटो में सामान्य सवारी बनकर बैठती थीं. बीच रास्ते में सेफ्टी पिन, छोटे चाकू या कैंची जैसी नुकीली चीज चुभा देती थीं. जैसे ही महिला का ध्यान भटकता, उसी पल उसके गले की चेन खींच लेती थीं.

शिकायतों पर पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस को लगातार चेन स्नैचिंग की शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. 1 जनवरी को गोला थानाक्षेत्र के विष्णु को पुलिस ने गिरफ्तार किया. विष्णु इनोवा और स्विफ्ट डिजायर कार से महिलाओं की टीम को नए साल में वारदात को अंजाम देने के लिए लेकर आया था.

पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई. पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वह टूट गया और जुर्म कबूल लिया. उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने एक-एक कर 36 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया ये सामान

पुलिस ने आरोपियों के पास से सेफ्टी पिन, छोटे चाकू, कैंची, प्लास्टिक की रस्सी, नकली सांप-छिपकली और एक कार बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह का तरीका इतना शातिर था कि पीड़ित को समझने का मौका तक नहीं मिलता था. सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. आगे भी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है.

सीओ ने दी यह जानकारी

गोरखपुर के सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि नव वर्ष पर थाना कैंट और थाना रामगढ़ताल पर ज्‍यादा भीड़ होने से सूचना मिली कि लूट और टप्‍पेबाजी करने वाला गैंग आया हुआ है. इस सूचना पर भरोसा करते हुए पुलिस ने सर्च किया तो थाना रामगढ़ताल पर 34 और थाना कैंट पर कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उन्‍हें न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है. अन्‍य विधिक कार्रवाई प्रचलित है.