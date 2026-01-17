उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में करीब एक दर्जन गांवों में बच्चों के अंदर बेहद गंभीर बीमारी देखने को मिल रही हैं, यहां बच्चे पैदा तो स्वस्थ्य होते हैं लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अचानक तेज बुखार आता है और ये बुख़ार उन्हें दिव्यांग बना जाता है. उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि मां-बाप को मजबूरी में अपने बच्चों को पैरों में रस्सियों या जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा है.

इन गांवों में बढ़ रही इस बीमारी को लेकर राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ राय ने अब इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को इसकी जानकारी दी है.

दर्जनभर गांवों में फैली रहस्यमयी बीमारी

बीते दिनों गाज़ीपुर के हरिहरपुर गांव में दो बेटियां पैदा हुई, पहले वो स्वस्थ थी लेकिन, एक बच्ची को चार महीने के बाद और दूसरी करीब 6 महीने के बाद बुखार आया और फिर दोनों मानसिक रूप से दिव्यांग हो गई है. काफी इलाज के बाद भी उनकी बीमारी का पता तक नहीं चल सका है.

ये दर्द सिर्फ इसी गांव का नहीं है, बल्कि इसके आसपास स्थित फतेहुल्लहपुर, हरिहरपुर, पठानपुर, हाला, शिकारपुर, धरी कला, अगस्ता, भोरहा, भिक्केपुर, तार डीह, गोला, रठूली के साथ ही कई अन्य गांव का भी मामला है. इनमें से हरेक गांव में करीब 8 से 10 बच्चे इस अनोखी बीमारी से पीड़ित है. इनमें कुछ जन्म से तो कुछ बुख़ार आने के बाद ऐसे हो जाते हैं.

बच्चों को जंजीरों से बांधने को मजबूर परिजन

इन बच्चों में से कुछ की हालत तो ऐसी है कि वो अपनी नित्य क्रिया भी नहीं कर सकते और कुछ ऐसे हैं जिन्हें परिवार के लोग रस्सियों के सहारे या फिर जंजीरों के सहारे बांधकर रखते हैं ताकि वह कहीं इधर-उधर भाग करना जाए. क्योंकि अगर वो भटक गए तो उन्हें खोजना भी मुश्किल हो जाएगा या फिर वो किसी को नुक़सान भी पहुंचा सकते हैं.

इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ राय ने पहले तो जिलाधिकारी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर यहां इलाज किया. लेकिन, इन बच्चों की बीमारी नॉर्मल नहीं है बल्कि एक तरह से रहस्यमय बीमारी है जो करीब एक दर्जन से ऊपर गांवों को अपनी चपेट में ले चुकी है.

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल तक पहुंचा मामला

सिद्धार्थ राय ने इन गांवों की आवाज को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंचाया है. राज्यपाल के निर्देश पर उनके विशेष कार्य अधिकारी अपर मुख्य सचिव स्तर डॉक्टर सुधीर एम बोबडे के द्वारा एक पत्र गाजीपुर जिला अधिकारी को लिखा गया और उसमें बताया गया कि गांव के बच्चों में यह बीमारी फैल का बच्चों को विकलांग कर रही है इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए सचिवालय को अवगत कराने की भी बात कही गई है.

इस मामले पर जिलाधिकारी ने एक दिन पूर्व खुद सिद्धार्थ राय को अपने कार्यालय बुलाकर पूरी बात की जानकारी लिया और उन्हें अस्वस्थ किया कि इसके लिए उनकी तरफ से ठोस कार्रवाई की जाएगी.

UP Weather: यूपी में ठंड का तांडव! नोएडा से लखनऊ तक छाई घने कोहरे की सफेद चादर, शीतलहर से कांपे लोग



