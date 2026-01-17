यूपी में ठंड का तांडव! नोएडा से लखनऊ तक छाई घने कोहरे की सफेद चादर, शीतलहर से कांपे लोग

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदल गया है. नोएडा से राजधानी लखनऊ और गोरखपुर तक कड़ाके की सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है. शनिवार सुबह प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया. इस दौरान कई जगहों पर जीरो मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से सर्दी में और इजाफा हो सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, इस दौरान दोनों संभागों में अनेक स्थानों पर घने से अत्यंत घना कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. अगले दो दिन कोहरे का क़हर यू ही जारी रहेगा. हालांकि कहीं-कहीं आंशिक बादल भी छाए हैं, जिससे कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं.

यूपी के ये जिले रहे सबसे ठंडे

यूपी में बीते 24 घंटों में नजीबाबाद, कानपुर, अयोध्या, हरदोई और मुजफ्फरनगर प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे, यहां न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री तक पहुंच गया है. यूपी में आज न्यूनतम तापमान 4-8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ हैं. जो सामान्य से 2-4 डिग्री तक कम हैं.

राजधानी लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में भी शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है. सुबह और शाम को यहां घने कोहरे की चेतावनी दी गई. दिन के समय में धूप निकलेगी लेकिन बर्फीली हवाओं की वजह से गलन बनी रहेगी, ऐसे में लोगों को ठिठुरन महसूस होगी. IMD के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 6°C रहने का अनुमान है.

नोएडा से गोरखपुर तक घना कोहरा

वहीं नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद में भी आज सुबह से ही शीतलहर का असर देखने को मिलेगा. यहां बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. शीतलहर की वजह से लोगों घरों में दुबकने को मजबूर हैं. IMD ने आगरा में न्यूनतम तापमान 6°C रहने का अनुमान जताया है. मुरादाबाद-गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 7.0°C रहने का अनुमान है.

इन जिलों में शीत दिवस की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सँभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और श्रावस्ती में घने से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने और बेहद ठंडा दिन रहने का अनुमान जताया गया है.

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, गोंडा, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर और वाराणसी में आज बहुत अधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मीरजापुर चंदौली, सोनभद्र, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज घने कोहरे की चेतावनी दी है.

