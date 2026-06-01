उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है, पुलिस ने हत्या मामले में पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यश और चिराग दोनों दिल्ली से साथ आ रहे थे और साई उपवन में चाय पीने के बहाने यश ने चिराग को गोली मार दी थी.

इस संबंध में गाजियाबाद डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया है कि दिनांक 30 मई को थाना कोतवाली क्षेत्र में साई उपवन में चिराग त्यागी का दो गोली लगा शव मिला था. चिराग त्यागी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी था, उसने हाल फिलहाल में ही बेंगलुरु में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा विदेश में होने वाली प्रतियोगिता के लिए उसने क्वालीफाई किया था.

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डिसक्वालीफाई होने की वजह से गुस्सा था यश

पुलिस के मुताबिक, यश भी उसका साथी खिलाड़ी था. लेकिन कुछ कागजों में कमी होने की शिकायत चिराग ने की थी जिसके बाद वह डिसक्वालीफाई हो गया था. यश इसी चीज से गुस्सा था 30 तारीख को यश और चिराग दिल्ली से साथ आ रहे थे. दोनों ही मुरादनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, यश ने की चिराग को साई उपवन पर चाय पीने के बहाने रोक लिया और वहां मौका देखकर दो गोली मार कर फरार हो गया.

अभय नाम के युवक की तलाश कर रही पुलिस

पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से यश को कुछ घंटे में गिरफ्तार कर लिया था. आज पुलिस ने गगन त्यागी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गगन जिम ट्रेनर है और उसने ही यश को हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल दिलवाने में मदद की थी. फिलहाल पुलिस अभय नाम के उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने यश को हत्या के लिए पिस्टल दी थी.

दरअसल, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी का शव 30 मई को साई उपवन में मिला था. पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही चिराग के हत्यारे यश खटीक को गिरफ्तार कर लिया था. आज पुलिस में चिराग की हत्या मामले में पिस्तौल दिलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की है.

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