हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में कार्रवाई, हथियार उपलब्ध कराने वाला गिरफ्तार

Ghaziabad News: इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में कार्रवाई, हथियार उपलब्ध कराने वाला गिरफ्तार

Ghaziabad News In Hindi: इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में हथियार उपलब्ध कराने वाले शख्स को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है, पुलिस ने हत्या मामले में पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक यश और चिराग दोनों दिल्ली से साथ आ रहे थे और साई उपवन में चाय पीने के बहाने यश ने चिराग को गोली मार दी थी.

इस संबंध में गाजियाबाद डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया है कि दिनांक 30 मई को थाना कोतवाली क्षेत्र में साई उपवन में चिराग त्यागी का दो गोली लगा शव मिला था. चिराग त्यागी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी था, उसने हाल फिलहाल में ही बेंगलुरु में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा विदेश में होने वाली प्रतियोगिता के लिए उसने क्वालीफाई किया था.

यूपी पंचायत चुनाव में क्यों हुई देरी? योगी सरकार के मंत्री ने बता दी वजह, कहा- अब अदालत ही...

डिसक्वालीफाई होने की वजह से गुस्सा था यश

पुलिस के मुताबिक, यश भी उसका साथी खिलाड़ी था. लेकिन कुछ कागजों में कमी होने की शिकायत चिराग ने की थी जिसके बाद वह डिसक्वालीफाई हो गया था. यश इसी चीज से गुस्सा था 30 तारीख को यश और चिराग दिल्ली से साथ आ रहे थे. दोनों ही मुरादनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, यश ने की चिराग को साई उपवन पर चाय पीने के बहाने रोक लिया और वहां मौका देखकर दो गोली मार कर फरार हो गया.

अभय नाम के युवक की तलाश कर रही पुलिस

पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से यश को कुछ घंटे में गिरफ्तार कर लिया था. आज पुलिस ने गगन त्यागी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गगन जिम ट्रेनर है और उसने ही यश को हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल दिलवाने में मदद की थी. फिलहाल पुलिस अभय नाम के उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने यश को हत्या के लिए पिस्टल दी थी.

दरअसल, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी का शव 30 मई को साई उपवन में मिला था. पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही चिराग के हत्यारे यश खटीक को गिरफ्तार कर लिया था. आज पुलिस में चिराग की हत्या मामले में पिस्तौल दिलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की है.

'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं...,' सूर्या हत्याकांड पर CM योगी का पहला बयान

Published at : 01 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Chirag Tyagi Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में कार्रवाई, हथियार उपलब्ध कराने वाला गिरफ्तार
इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड में एक्शन, हथियार उपलब्ध कराने वाला गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज सर्किट हाउस में ADM और AAP सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी में आंदोलन का ऐलान
प्रयागराज सर्किट हाउस में ADM और AAP सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी में आंदोलन का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड का मामले में नया मोड़, मां ने कहा- बेटी का नहीं है शव
नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड का मामले में नया मोड़, मां ने कहा- बेटी का नहीं है शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: योगी सरकार करेगी स्कूल लाइब्रेरी पुस्तकों का सत्यापन, आपूर्ति और भुगतान की जांच
योगी सरकार करेगी स्कूल लाइब्रेरी पुस्तकों का सत्यापन, आपूर्ति और भुगतान की जांच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
यूटिलिटी
Income Guide: खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget