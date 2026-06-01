नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड का मामले में नया मोड़, मां ने कहा- बेटी का नहीं है शव

उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है, नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का का परिवार सैकड़ो ग्रामीणों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा. अनुष्का की मां ने दावा किया है कि पुलिस ने जो शव बरामद किया है वह उनकी बेटी का नहीं है.

अनुष्का मां ने दावा है कि उनकी बेटी अनुष्का लंबे बाल नहीं रखती थी, जिसका शव मिला उसके लंबे बाल है. इसके अलावा अनुष्का की मां ने यह भी दावा किया है कि मेरी बेटी जींस नहीं पहनती थी मृतका के शव पर जींस मिली है. नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की मां ने बेटी की बरामदगी की मांग उठाई है.

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बरामद शव उनकी बेटी अनुष्का का नहीं- मां

वहीं, इस मामले में मेरठ पुलिस का दावा है कि रोहटा बाईपास स्थित नाले जो शव बरामद हुआ है, वह 16 अप्रैल से लापता नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का का है. हालांकि, अनुष्का के परिवार ने दावा किया है कि पुलिस ने जो शव बरामद किया है वह उनकी बेटी का नहीं है. अनुष्का मां ने दावा है कि उनकी बेटी अनुष्का लंबे बाल नहीं रखती थी, जिसका शव मिला उसके लंबे बाल है. अनुष्का की मां ने यह भी कहा कि मेरी बेटी जींस नहीं पहनती थी मृतका के शव पर जींस मिली है.

पुलिसिया जांच में सामने आए ये तथ्य

पुलिस के अनुसार, नाले में शव मिलने के मामले में फास्ट फूड कॉर्नर चलाने वाले आरोपी युवक श्याम धानक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका अनुष्का उर्फ रिया और आरोपी श्याम धानक के बीच 3600 रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. बताया गया कि अनुष्का ने आरोपी को कुछ पैसे उधार दिए थे. पैसे वापस मांगने को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी हुई थी.

हत्या कर बाइपास स्थित नाले में फेंका शव

आरोप है कि इसी विवाद के चलते आरोपी ने अनुष्का का अपहरण कर लिया और बाद में ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में बंद किया और उसे रोहटा बाईपास स्थित नाले के पास फेंक दिया, ताकि वारदात छिपाई जा सके. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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