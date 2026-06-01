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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: योगी सरकार करेगी स्कूल लाइब्रेरी पुस्तकों का सत्यापन, आपूर्ति और भुगतान की जांच

UP News: योगी सरकार करेगी स्कूल लाइब्रेरी पुस्तकों का सत्यापन, आपूर्ति और भुगतान की जांच

UP News: योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी पुस्तकों की आपूर्ति-भुगतान का सत्यापन कराने का फैसला किया है. समग्र शिक्षा व PM श्री योजना के तहत सभी जिलों से विवरण मांगे गए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 01 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों की लाइब्रेरी को मजबूत बनाने के लिए खरीदी गई पुस्तकों की आपूर्ति और भुगतान का सख्त सत्यापन कराने का फैसला लिया है. समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना के अंतर्गत क्रय की गई पुस्तकों की जिलेवार समीक्षा की जाएगी.

जनपद स्तर पर होगा अभिलेखों का मिलान

शासन ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. चयनित प्रकाशकों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों का स्थानीय अभिलेखों से मिलान कर प्रमाणित रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी. इस समीक्षा से पुस्तकों की वास्तविक आपूर्ति, गुणवत्ता और भुगतान की स्थिति का स्पष्ट आकलन किया जाएगा. 

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पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को नई मजबूती दी जा रही है. पुस्तकालयों और पठन-पाठन सामग्री को सुदृढ़ बनाने पर सरकार का विशेष जोर है. इस सत्यापन प्रक्रिया से योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता या विसंगति की संभावना कम हो जाएगी. 

शासन स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. यदि कहीं अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक संसाधनों का लाभ सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचे और पढ़ने की आदत विकसित हो. यह पहल समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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Published at : 01 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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