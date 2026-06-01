हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज सर्किट हाउस में ADM और AAP सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी में आंदोलन का ऐलान

प्रयागराज सर्किट हाउस में ADM और AAP सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी में आंदोलन का ऐलान

Prayagraj Paper Leak: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रयागराज में पेपर लीक मुद्दे पर छात्रों से संवाद किया. इस दौरान बिना अनुमति मीटिंग को लेकर एडीएम सिटी के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के प्रयागराज दौरे के दौरान जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. 'पेपर लीक' प्रकरण को लेकर सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे संजय सिंह की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई. इसके बाद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और पेपर लीक के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

दरअसल, सांसद संजय सिंह पेपर लीक मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों का दर्द सुनने प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे थे. यहां बिना पूर्व अनुमति के बड़ी संख्या में छात्रों के साथ बैठक करने को लेकर एडीएम (ADM) सिटी ने कड़ी आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर सांसद संजय सिंह और एडीएम सिटी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. मौके पर तनाव और गहमागहमी को देखते हुए डीसीपी (DCP) सिटी और एडीएम सिटी की मौजूदगी में सर्किट हाउस परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार

गहमागहमी के बीच जारी रहा छात्रों से संवाद

प्रशासन की रोक-टोक और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद सर्किट हाउस के हॉल में 'प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति' के बैनर तले छात्रों के साथ चर्चा जारी रही. छात्रों ने बार-बार परीक्षा निरस्त होने और पेपर लीक से हो रहे नुकसान को लेकर अपना दर्द साझा किया. इस महत्वपूर्ण संवाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. राय भी विशेष रूप से मौजूद रहे.

मोदी और योगी सरकार पर दागे तीखे सवाल

छात्रों से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. संजय सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में बार-बार हो रहे पेपर लीक के कारण लाखों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है. सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और परीक्षा माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है.

प्रयागराज से होगी यूपीव्यापी आंदोलन की शुरुआत

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पेपर लीक के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ एक बड़े जन-आंदोलन की शुरुआत शिक्षा के गढ़ प्रयागराज से की जाएगी. इसके बाद इस आंदोलन को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया जाएगा, ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

IPS राजीव कृष्ण बने यूपी के स्थायी DGP, नियुक्ति का आदेश जारी; CM योगी से भी की मुलाकात

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Prayagra News UP NEWS SANJAY SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज सर्किट हाउस में ADM और AAP सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी में आंदोलन का ऐलान
प्रयागराज सर्किट हाउस में ADM और AAP सांसद संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, यूपी में आंदोलन का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड का मामले में नया मोड़, मां ने कहा- बेटी का नहीं है शव
नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का हत्याकांड का मामले में नया मोड़, मां ने कहा- बेटी का नहीं है शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: योगी सरकार करेगी स्कूल लाइब्रेरी पुस्तकों का सत्यापन, आपूर्ति और भुगतान की जांच
योगी सरकार करेगी स्कूल लाइब्रेरी पुस्तकों का सत्यापन, आपूर्ति और भुगतान की जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'बराबरी का...'
UP विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'बराबरी का...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
यूटिलिटी
Income Guide: खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget