आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के प्रयागराज दौरे के दौरान जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. 'पेपर लीक' प्रकरण को लेकर सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे संजय सिंह की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई. इसके बाद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और पेपर लीक के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

दरअसल, सांसद संजय सिंह पेपर लीक मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों का दर्द सुनने प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे थे. यहां बिना पूर्व अनुमति के बड़ी संख्या में छात्रों के साथ बैठक करने को लेकर एडीएम (ADM) सिटी ने कड़ी आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर सांसद संजय सिंह और एडीएम सिटी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. मौके पर तनाव और गहमागहमी को देखते हुए डीसीपी (DCP) सिटी और एडीएम सिटी की मौजूदगी में सर्किट हाउस परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

प्रयागराज यू पी में तानाशाही चरम पर है बंद कमरे में भी लाखों छात्रों के भविष्य पर बात करने तक की इजाजत नहीं पेपर लीक पर बात करने पर प्रशासन रोकने पहुंच गया है।

मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है विपक्ष को कुचलना चाहती है। pic.twitter.com/Mm7r4nJGTO — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) June 1, 2026

गहमागहमी के बीच जारी रहा छात्रों से संवाद

प्रशासन की रोक-टोक और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद सर्किट हाउस के हॉल में 'प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति' के बैनर तले छात्रों के साथ चर्चा जारी रही. छात्रों ने बार-बार परीक्षा निरस्त होने और पेपर लीक से हो रहे नुकसान को लेकर अपना दर्द साझा किया. इस महत्वपूर्ण संवाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. राय भी विशेष रूप से मौजूद रहे.

मोदी और योगी सरकार पर दागे तीखे सवाल

छात्रों से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. संजय सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में बार-बार हो रहे पेपर लीक के कारण लाखों होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है. सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और परीक्षा माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है.

प्रयागराज से होगी यूपीव्यापी आंदोलन की शुरुआत

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पेपर लीक के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ एक बड़े जन-आंदोलन की शुरुआत शिक्षा के गढ़ प्रयागराज से की जाएगी. इसके बाद इस आंदोलन को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया जाएगा, ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

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