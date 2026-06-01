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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं...,' सूर्या हत्याकांड पर CM योगी का पहला बयान

'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं...,' सूर्या हत्याकांड पर CM योगी का पहला बयान

CM Yogi on Surya Murder Case: बिजनौर में सीएम योगी ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं, शोहदों को समझाओ वरना अंजाम भुगतना होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (1 जून) को बिजनौर पहुंचे. यहां उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को नागरिकता से जुड़ी सौगात दी और एक जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में सीएम योगी ने पाकिस्तान, नागरिकता संशोधन कानून (CAA), गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड और गौ माता जैसे कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा.

गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का किया जिक्र

सीएम योगी ने अपने संबोधन में गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा, "दोस्ती...कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा. दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी. यह स्वीकार्य नहीं होगा. अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझो गलती कर रहा है. याद रखना हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है."

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#WATCH | सूर्या हत्याकांड पर CM योगी का पहला बयान, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी- योगी@MeghaSPrasad | https://t.co/smwhXUROiK#SuryaMurderCase #CMYogi #Ghaziabad #UPPolice #ABPNews pic.twitter.com/INMrQRVJGU

— ABP News (@ABPNews) June 1, 2026 "> 

इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, "हम सबको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण हैं किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खर दूषण हैं."

भगवान राम और भगवान कृष्ण का किया उल्लेख

सीएम योगी ने अपने संबोधन में धार्मिक उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने भी सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश की बात कही थी. उन्होंने कहा, "भगवान कृष्ण ने कहा था कि सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बनें, दुर्जनों के लिए नहीं."

इसके बाद उन्होंने भगवान राम का उल्लेख करते हुए कहा, "भगवान राम ने भी वही किया था. एक ही लक्ष्य था. धरती को राक्षस विहीन कर देंगे क्योंकि ये सामान्य नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है. योगी ने कहा, "देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के साथ उतनी ही निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा."

CAA को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का विपक्ष ने विरोध किया.

योगी ने कहा, "पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए सपा, कांग्रेस ने क्या किया. मोदी जी और शाह जी ने देश के अंदर सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके ये सुनिश्चित किया."

उन्होंने आगे कहा, "ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाले पार्टी हैं. पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को नागरिकता देने का विरोध करते हैं. समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया. हमने ठाना कि ये करवाएंगे. पीएम के इस विजन को हम धरातल पर उतार रहे हैं."

केरल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी बोले

सीएम योगी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा, "केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के समय विपक्षी दल चुप रहे.

योगी ने कहा, "इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे थे. जब इन पीड़ित लोगों के लिए मोदी ने कानून बनाया तो इन्होंने कानून का विरोध किया. मुस्लिमों ने भी विरोध किया."

अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने गौ माता के मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अबे गाय हमारी माता है, तुम क्या समझ पाओगे. आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं. हमने कहा ज्ञापन मत दो अपने शोहदों को समझाओ, नहीं तो वो दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी."

पाकिस्तान को लेकर दिया कड़ा संदेश

सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर भी सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान पर योगी - भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल अंदर दागेंगे, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा."

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बिजनौर के विकास का दिलाया भरोसा

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनौर विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा. उन्होंने कहा, "विकास के पैमाने पर बिजनौर नहीं पिछड़ेगा." योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान बिना जाति और धर्म देखे विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में बिना जाति और धर्म देखकर विकास की योजनाएं चल रही हैं."

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Published at : 01 Jun 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
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