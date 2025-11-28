यूपी की इस मस्जिद में शराबी युवकों ने लगाई आग, पुलिस ने तीन आरोपी किए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के एक मस्जिद में देर रात शराब के नशे में कुछ युवकों ने आग लगा दी, जिससे मस्जिद में रखा सामान जलने लगा. माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लड़कों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र के मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराब के नशे में कुछ युवकों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया. मस्जिद में आग की लपटें देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ आग पर काबू पा लिया.

पुलिस ने मस्जिद के बाहर बढ़ाई सुरक्षा

हालांकि, जब तब तक आग पर काबू पाया जा सका, तब तक लाखों रुपये का मस्जिद के अंदर कालीन के कारखाना जलकर राख हो गया. माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई. तनाव को देखते हुए चार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाली.

मस्जिद में आग लगाने के मामले में तीन लोग गिरफ्तार

बताया जा रहा है सोमवार के रात 2:00 बजे शराब के नशे में कुछ लड़कों ने आग लगाकर भाग गए. आग लगने से मस्जिद का मुख्य भवन का चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा, लकडी की सीढ़ी, मस्जिद की दरियां समेत कई अन्य सामान जलकर खाक हो गया. अंदर की दीवारें धुएं की वजह से पूरी तरह काली हो गई है. फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है

मौके पर प्रशासनिक अधिकारी

मस्जिद में आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा, सीओ सदर अमर बहादुर, सीओ मड़िहान शिखा भारती चुनार कोतवाल विजय शंकर सिंह के साथ पहुंच कर घटना के संबंध में जानकारी ली. साथ ही मौके पर जांच पड़ताल कर कई लोगों से पूछताछ की है.

मामले पर क्या बोले अधिकारी?

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब पीकर कुछ लड़को द्वारा एक धार्मिक स्थल के गेट को नुकसान पहुंचायी है. सूचना पर तत्काल पुलिस के उच्चाधिकारी व थाना चुनार पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल करते हुए तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर घटना से सम्बन्धित लड़को को चिह्नित कर उन्हे गिरफ्तार कर न्यायिक अभीरक्षा में भेज दिया गया है. मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.