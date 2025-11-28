यूपी में कब होगा BJP प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान? पंचायत चुनाव से पहले सभी को है इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है. इसी ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने और रणनीतियों को धार देने में जुटी है. बीजेपी ने बुधवार को 14 और जिलाध्याक्षों के नाम की घोषणा कर दी है.

इस साल मार्च में पार्टी ने 70 जिला और नगर इकाई अध्यक्षों की घोषणा की थी. करीब नौ महीने बीतने के बाद पार्टी ने ओबीसी को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते की शुरुआत में 28 लंबित शहरों/जिलों में से 14 के लिए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की. 14 और जिला/शहर इकाई प्रमुखों की घोषणा से यह चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी अंततः एक नए राज्य इकाई अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए तैयार है.

किस जाति से कितने इकाई प्रमुख?

अब तक घोषित 84 इकाई प्रमुखों में से 31 ओबीसी, 7 अनुसूचित जाति (एससी) और शेष 46 सामान्य वर्ग से हैं. जहां 70 नामों की पहली सूची में सामान्य वर्ग से ज्यादा और ओबीसी से लगभग 25 नाम थे, वहीं इस बार बुधवार को जब 14 अतिरिक्त नाम घोषित किए गए, तो ओबीसी और एससी का अनुपात लगभग आधा रह गया (6 ओबीसी, 1 एससी).

इन शहरों के लिए पार्टी ने की प्रमुखों की घोषणा

पार्टी ने मेरठ, हापुड, फिरोजाबाद जिला, हाथरस, अलीगढ महानगर, अलीगढ़ जिला, एटा, जालौन, झांसी महानगर, हमीरपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, जौनपुर और कौशांबी शहरों के लिए अपने प्रमुखों की घोषणा की है. पार्टी नेताओं ने कहा कि 14 इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा होनी अभी बाकी है. इनमें वाराणसी जिला, अयोध्या, सहारनपुर, अंबेडकरनगर और चंदौली प्रमुख हैं.

पंचायत और विधानसभा चुनाव पर पार्टी का फोकस

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि, अब पूरा ध्यान प्रदेश अध्यक्ष पर है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों और उससे पहले होने वाले पंचायत चुनावों में राज्य का नेतृत्व करेगा. उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के कारण, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष का चयन एक-दूसरे से जुड़ा होगा. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी का तीन साल का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो गया.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश, मुर्दों को कागजों में दिखाया जिंदा, जांच शुरू