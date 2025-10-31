कार्तिक पूर्णिमा को वाराणसी के गंगा घाट पर देव दीपावली मनाने की प्राचीन परंपरा रही है. इस बार देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी. जबकि 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन होगा. शासन-प्रशासन की ओर से इस उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है इस बार देव दीपावली पर 15 लाख दियों से गंगा घाट जगमग होंगे.

इस वर्ष काशी के गंगा घाट पर आयोजित होने वाले देव दीपावली में भारतीय सेना के सौर्य पराक्रम को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक देखने को मिलेगी. इसके अलावा 'जाति धर्म अनेक, हम सनातनी एक' इस थीम को भी दर्शाया जाएगा. वहीं काशी के 84 अलग-अलग घाट में भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता में एकता की झलक पर्यटक देख सकेंगे.

काशी के गंगा घाट पर 5 नवंबर को भव्य रूप में देव दीपावली मनाई जाएगी. इस बार 15 लाख दियों से काशी के घाटों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है. काशी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन होगा. इसके अलावा गंगा उस पार दीपक जलाने के साथ साथ ग्रीन क्रैकर्स शो का भी आयोजन किया जाएगा.

काशी के देव दीपावली को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से वाराणसी पहुंचते हैं. 5 नवंबर को भी अनुमान लगाया गया है कि दुनिया के कोने-कोने से लोग वाराणसी आएंगे. इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को तय किया गया है. एक निर्धारित स्थान तक ही बड़े वाहन जा सकेंगे. पुलिस प्रशासन द्वारा घाटों पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी.

गंगा महोत्सव में दिग्गज कलाकार होंगे शामिल

देव दीपावली से पहले काशी में चलने वाले गंगा महोत्सव में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. जिनमें राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रस्तुति देंगे. चार दिनों तक काशी के गंगा महोत्सव में संगीत क्षेत्र से जुड़े दिग्गज अपनी प्रस्तुति देंगे जिसमें पं. रविशंकर मिश्र, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, पद्मश्री गीता चंद्रन, हंसराज रघुवंशी, डॉ. शुभांकर डे के अलावा देश दुनिया के ख्याति प्राप्त कलाकार प्रस्तुति देंगे.

हर साल कार्तिक माह में काशी के गंगा घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन होता है और इस बार भी काशी के राजघाट पर चार दिन 1 नवंबर से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 5 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी. माना जा रहा है कि इस उत्सव में बढ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे.

