दिल्ली में सोमवार ( 10 नवंबर 2025) को हुए ब्लास्ट के बाद एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई हैं. रामनगरी के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग की जा रही है. बैरियरो पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है. साथ ही सीसीटीवी कैमरे से लगातार रामनगरी के प्रवेश द्वारों की निगरानी की जा रही है.

इसी के तहत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर राम मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया है. अधिकारियों ने सभी बैरियर और चेकिंग पॉइंट पर निरीक्षण किया. साथ ही सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है. अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर भी उच्च अधिकारियों ने सख्त सुरक्षा के निर्देश दिये हैं.

आने-जाने वाले वाहनों की हो रही जांच

इसके सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर निगाह रखी जा रही है और उनकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही वाहनों को अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है. आपको बता दें कि रामनगरी में हमेशा तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा काम करता है जो रेड जोन, यलो जोन और ग्रीन जोन में बांट कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है. राम मंदिर परिसर के साथ-साथ संपूर्ण अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है.

लखनऊ में भी हाई अलर्ट

दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये गए हैं. डीसीपी कमलेश दीक्षित ने कहा, "हाल की घटनाओं के मद्देनजर लखनऊ के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. सभी सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक होती है..."

ये भी पढ़ें: 'हर पहलू से जांच की जाए', दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश यादव ने मृतकों के प्रति जताई गहरी संवेदना