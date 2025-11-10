हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में अलर्ट, रामनगरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, वाहनों की चेकिंग शुरू

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अयोध्या में अलर्ट, रामनगरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, वाहनों की चेकिंग शुरू

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर आने और जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच-पड़ताल कर प्रवेश दिया जा रहा है.

By : ऋषि गुप्ता | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार ( 10 नवंबर 2025) को हुए ब्लास्ट के बाद एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई हैं. रामनगरी के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग की जा रही है. बैरियरो पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है. साथ ही सीसीटीवी कैमरे से लगातार रामनगरी के प्रवेश द्वारों की निगरानी की जा रही है.

इसी के तहत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर राम मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया है. अधिकारियों ने सभी बैरियर और चेकिंग पॉइंट पर निरीक्षण किया. साथ ही सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है. अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर भी उच्च अधिकारियों ने सख्त सुरक्षा के निर्देश दिये हैं.

आने-जाने वाले वाहनों की हो रही जांच

इसके सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर निगाह रखी जा रही है और उनकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही वाहनों को अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है. आपको बता दें कि रामनगरी में हमेशा तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा काम करता है जो रेड जोन, यलो जोन और ग्रीन जोन में बांट कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है. राम मंदिर परिसर के साथ-साथ संपूर्ण अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है.

लखनऊ में भी हाई अलर्ट

दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये गए हैं. डीसीपी कमलेश दीक्षित ने कहा, "हाल की घटनाओं के मद्देनजर लखनऊ के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सभी को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. सभी सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक होती है..."

ये भी पढ़ें: 'हर पहलू से जांच की जाए', दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश यादव ने मृतकों के प्रति जताई गहरी संवेदना

Published at : 10 Nov 2025 10:14 PM (IST)
इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक की दुकानें कल खुलेंगी या नहीं? एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक की दुकानें कल खुलेंगी या नहीं? एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
