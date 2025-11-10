'हर पहलू से जांच की जाए', दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश यादव ने मृतकों के प्रति जताई गहरी संवेदना

दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके के बाद अबतक 11 लोगों की मौत की खबर. इस विस्फोट के राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है. वहीं दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुख जताया है और उन्होंने इस विस्फोट के हर पहलू की जांच की मांग की है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है. इसकी हर पहलू से जांच की जाए. इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंध किए जाएं. मृतकों के प्रति गहरी संवेदना, सभी घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज सुनिश्चित किया जाए."

इधर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने इस धमाके पर कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में दस से अधिक लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए. इतना बड़ा विस्फोट देश में कैसे पहुँच गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. इसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं लाल किले के पास कार विस्फोट के बाद आनंद विहार और यूपी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. भारी पुलिस बल तैनात और सघन जांच की जा रही है. धमाके के बाद राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि आप जानते हैं लखनऊ का हजरतगंज बाजारों वाला एक बहुत ही व्यस्त इलाका है. आज बीडीएस टीम, डॉग स्क्वायड, एसीपी हजरतगंज, स्थानीय पुलिस, महिला टीम और सभी चौकियों सहित पूरी टीम तैनात की गई है. हर सील किए गए स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर टीम की निगरानी है.