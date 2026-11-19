दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या बढ़ाने से लेकर सुरक्षा, सफाई और खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने तक, शिक्षा समिति ने कई अहम फैसले लिए हैं. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रत्येक निगम स्कूल के बाहर QR कोड लगाने, Edu Life Portal के जरिए ऑनलाइन दाखिले और करीब 3000 सफाई कर्मचारियों एवं चौकीदारों की भर्ती से जुड़ी फाइल एक सप्ताह के भीतर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए.

बैठक में एडिशनल कमिश्नर संजीव मित्तल, डायरेक्टर एजुकेशन आयुषी, पार्षदों, समिति सदस्यों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान निगम स्कूलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सुरक्षित माहौल और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई.

दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अगले दो दिनों में गिर सकता है पारा

निगम स्कूलों में घटते दाखिलों का मुद्दा बैठक में प्रमुखता से उठा. अधिकारियों ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की एडमिशन रिपोर्ट पेश की. इसमें बताया गया कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान भी दाखिले की प्रक्रिया जारी रही. दाखिला प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब प्रत्येक MCD स्कूल के बाहर QR कोड लगाया जाएगा. अभिभावक इसे स्कैन कर अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक उनसे संपर्क करेंगे और बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया पूरी कराएंगे.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए निगम के Edu Life Portal पर भी सुविधा शुरू की जाएगी. पोर्टल पर आने वाले आवेदनों को व्यवस्थित तरीके से संबंधित स्कूलों तक पहुंचाने के लिए सिविक सेंटर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. यह अधिकारी आवेदन को अभिभावक के क्षेत्र के नजदीकी निगम स्कूल में भेजेगा. इसके बाद स्कूल प्रशासन परिवार से संपर्क करेगा.

3,000 सफाईकर्मियों और चौकीदारों की भर्ती पर एक सप्ताह में कार्रवाई

स्कूलों में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समिति ने सख्त रुख अपनाया. अध्यक्ष योगेश वर्मा ने एडिशनल कमिश्नर को निर्देश दिया कि करीब 3000 सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों की भर्ती से संबंधित फाइल को एक सप्ताह के भीतर आगे बढ़ाया जाए. इसके साथ ही लंबे समय से निगम स्कूलों में काम कर रहे चौकीदारों को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए.

पार्क और खेल मैदानों के रखरखाव के लिए बनेगा प्रस्ताव

स्कूलों के पार्कों और खेल मैदानों की खराब स्थिति में सुधार के लिए उद्यान विभाग को जिम्मेदारी दी गई है. विभाग को निर्देश दिया गया कि निगम वार्डों की तर्ज पर स्कूलों के पार्कों और मैदानों के रखरखाव की व्यवस्था तैयार की जाए. इसके लिए यार्डस्टिक के अनुसार कर्मचारियों और मालियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर रेगुलेशन के माध्यम से भेजने को कहा गया है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को साफ-सुथरे पार्क और बेहतर खेल मैदान उपलब्ध कराना है.

पहले चरण में 250 निगम स्कूल होंगे कूड़ा मुक्त

स्कूल परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए समिति ने शुरुआती चरण में 250 निगम स्कूलों को कूड़ा मुक्त बनाने का फैसला किया है. इसके तहत नियमित सफाई, कचरे के उचित निस्तारण और व्यवस्था की निगरानी पर जोर दिया जाएगा.

मरम्मत कार्यों का वर्क ऑर्डर प्रिंसिपल को देना होगा, काम के बाद NOC भी जरूरी

स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्यों को लेकर भी जवाबदेही तय करने की पहल की गई है. अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बैठक में कहा कि कई बार मेंटेनेंस विभाग स्कूलों में काम तो कराता है, लेकिन संबंधित प्रिंसिपल को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती. इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब मेंटेनेंस विभाग को प्रत्येक कार्य का वर्क ऑर्डर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा.

काम पूरा होने के बाद प्रिंसिपल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी लेना होगा. संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर को भी निर्माण और मरम्मत कार्यों की पूरी जानकारी रखनी होगी. समिति का उद्देश्य इन व्यवस्थाओं के जरिए काम की गुणवत्ता, पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

समयसीमा में पूरे हों फैसले, शिक्षा समिति को देनी होगी रिपोर्ट

बैठक के अंत में योगेश वर्मा ने अधिकारियों को सभी फैसलों पर तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही, संबंधित विभागों को काम की प्रगति से जुड़ी नियमित रिपोर्ट शिक्षा समिति के सामने प्रस्तुत करनी होगी. योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के स्कूल बच्चों के भविष्य की बुनियाद हैं. हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित स्कूल और खेलकूद की बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.

उन्होंने निगम स्कूलों में दाखिले बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार को समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा, "हर बच्चे को शिक्षा, हर स्कूल को सुविधा और हर विद्यार्थी को बेहतर भविष्य, यही शिक्षा समिति का संकल्प है."

दिल्ली-NCR में ठंड का कहर, कई इलाकों में AQI 350 के पार; प्रदूषण से हाल बेहाल