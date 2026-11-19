पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पारा लगातार नीचे गिर रहा है. तापमान में इस गिरावट के साथ ही वायु गुणवत्ता में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

राजधानी दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान के कम होने के साथ-साथ न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ठंड बढ़ने के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक कण धरती के करीब जमा हो रहे हैं, जिसके चलते शहर की हवा जहरीली होती जा रही है.

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AQI फि 350 के पार

दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के खतरनाक स्तर को पार कर गया है. प्रदूषण आंकड़ों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के डेटा पर नजर डालें तो कई इलाकों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. दिल्ली के जिन इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पूसा इलाका सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, जहां AQI 368 दर्ज किया गया है. वहीं, सिरीफोर्ट में AQI 363, जहांगीरपुरी में 359, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 350, चांदनी चौक और सीआरआरआई मथुरा रोड में 347, डीटीयू में 344, बुराड़ी क्रॉसिंग में 320 और छावला में AQI 320 तक पहुंच गया है.

इसके अलावा दिल्ली के कई अन्य इलाके भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बने हुए हैं. पंजाबी बाग में AQI 317, शादीपुर में 302, रोहिणी में 295, आर के पुरम में 276, पटपड़गंज में 255, ओखला फेज-2 में 254, और बुराड़ी में 298 दर्ज किया गया है. अन्य इलाकों जैसे करन सिंह शूटिंग रेंज में 264 और कैंटोनेमेंट एरिया में 193 AQI दर्ज किया गया है.

NCR के इलाकों का क्या हाल?

दिल्ली के विपरीत, नोएडा और गाजियाबाद में फिलहाल कुछ इलाकों में लोगों को राहत भरी सांस लेते हुए देखा जा रहा है.हालांकि, ठंड के बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में यहां भी प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हवा की गति धीमी पड़ी और तापमान में और गिरावट आई, तो दिल्ली-एनसीआर के हालात और भी खराब हो सकते हैं.

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