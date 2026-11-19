उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर आई थी. हाल ही में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की गोरखपुर रैली में आए एक जेसीबी ने एक बच्चे को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई. 14 साल का मृतक लड़का बीजेपी नेता का बेटा था. इसके बाद से राज्य में सियासत तेज हो गई. अब गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश यादव पर सपा पर जमकर निशाना साधा है.

रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी मेंकहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में यूपी में डकैती और छिनैती हुआ करती थी. कल गोरखपुर की धरती ने साक्षात देख लिया कि एक लड़के को कुचल दिया गया. रवि किशन ने आगे कहा, "साल 2017 से लेकर आज तक, यूपी की डबल इंजन सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा. न भ्रष्टाचार, न अन्याय और न ही पाप हुआ. जैसे कल गोरखपुर में एक पाप हुआ था. बीजेपी के कार्यकर्ता ओंकार सिंह के बेटे की मौत हो गई. ये लोग चुनाव जीतने के नशे में एक लड़के को कुचलकर चले गए."

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'गद्दी के लालच में जानवर मत बनो'

सपा ने राजनीति का घिनौना रूप दिखाया है और 12 साल के लड़के की बली दे दी. इन्हीं की सरकार में पहले चोरी, छिनैती-डकैती, हत्या और अपराध होते थे. लोग भूल गए होंगे लेकिन कल गोरखपुर की धरती ने फिर देख लिया. रवि किशन ने कहा, "चुनाव तो आता-जाता रहता है. तुम एक गद्दी की लालच में जानवर तो मत बनो."

अखिलेश यादव के रोड शो में क्या हुआ था?

बता दें, गोरखपुर में अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा में शामिल जेसीबी की चपेट में आने से बीजेपी नेता ओंकार सिंह श्रीनेत के 14 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी. बीजेपी ने 'एक्स' पर हादसे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अखिलेश यादव के स्वागत के उन्माद की बलि चढ़ा 12 साल का मासूम!"

बीजेपी ने कहा कि सपाई सड़क पर उतरते ही उन्माद में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें न किसी की सुरक्षा की चिंता रहती है, न किसी की जान की. आज इसी उन्माद ने एक मासूम की जान ले ली. बच्चे को बेरहमी से कुचले जाने की तस्वीरें देखकर किसी का भी मन विचलित हो जाए.

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