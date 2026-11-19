समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम जमानत रद्द करने से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी ED की याचिका खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. हम इसमें दखल नहीं देंगे. सिर्फ यही कह सकते हैं कि आगे की सुनवाई में इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना की जाए.

ईडी ने तत्काल सुनवाई की मांग की

आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके खिलाफ ईडी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तत्काल सुनवाई की मांग की. ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मामला रखा. उन्होंने कहा कि आजम को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न दिए जाने की बात गलत है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गुरुवार को सुनवाई करेगा. ईडी के जल्द वाले अनुरोध पर जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.

जेल से रिहा हुए आजम खान

आजम खान बुधवार शाम को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हुए. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था. दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा पर रोक लगने के बाद वो जेल से रिहा हो रहे थे.

आजम खान ने रामपुर पहुंचने पर कहा कि कोर्ट से से जमानत मिलने के बाद रिहा होने से उनका इस बात पर यकीन मजबूत हो गया है कि देश आजाद है. उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन संविधान कैद है. हम सब को मिलकर संविधान की आजादी की मांग करना चाहिए.’’

उन्होंने कहा, ''अगर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करने वाला व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोपी हो सकता है और वह विश्वविद्यालय बनाता है तो उनकी अल्लाह से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो ताकि वह विश्वविद्यालय बना सके.''