मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सीएम के एक सुरक्षाकर्मी ने हाथ लगाकर पास आने से रोक दिया. इस घटना के बाद अब बिहार की सियासत में बवाल मच गया है. बीते बुधवार (18 नवंबर, 2026) को सीएम सम्राट वैशाली पहुंचे थे. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का वे जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान निशांत कुमार भी थे. अब जेडीयू ने कड़ी नाराजगी जताई है.

निशांत कुमार को बॉडीगार्ड द्वारा धक्का दिए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जो भी हुआ वह अत्यंत दुखद है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को सादगी पसंद है, उनको इंसानियत पसंद है, व्यवहार कुशल है, जिनके काम करने की क्षमता को पूरा बिहार सलाम करता है, इसलिए शब्दों पर परहेज करना चाहिए और जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनको इन सबसे परहेज करना चाहिए. जो भी घटना हुई वह दुखद है. पीड़ादायक है. मर्माहत करने वाला है. पुलिस मुख्यालय इस पर स्वत: संज्ञान ले.

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रोहिणी आचार्य को दिया जवाब

वहीं नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य की ओर से किए गए पोस्ट पर भी जवाब दिया. कहा कि जेडीयू को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है. यह अपवाद की घटना है. इसमें कोई बीजेपी के लोग कुछ करने नहीं गए हैं. वह सुरक्षाकर्मी है, जेडीयू और बीजेपी में नहीं है. पुलिस मुख्यालय इस पर जांच करेगी और उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं. इसको लेकर नीरज कुमार ने कहा कि ये तो अच्छी बात है. नीतीश कुमार के सात निश्चय-3 पर बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है. सरकार की नीतियों का अवलोकन करना, जो परेशानी है उसका अवलोकन करना, और उसके आधार पर भविष्य की नीतियां भी तय होती हैं. हमारी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी की यात्रा से बेहतर नतीजे निकलकर आएंगे.

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