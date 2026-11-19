प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय वीडियो गेम GTA 6 की लॉन्चिंग को भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति से जोड़ते हुए कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने GTA 5 (2013) और GTA 6 (2026) के बीच के 13 साल का अंतर दिखाते हुए बताया कि इस दौरान भारत में कितने बड़े बदलाव हुए हैं.

प्रधानमंत्री ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें यूपीए सरकार के समय और मौजूदा सरकार के कार्यकाल की तुलना की गई है. पोस्ट के जरिए राहुल गांधी की ओर से अर्थव्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया गया है.

India is playing a whole new game! https://t.co/CMkMbK6vII — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026

गरीबी में कमी से लेकर अर्थव्यवस्था की प्रगति का किया जिक्र

उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत अब एक बिल्कुल नया खेल खेल रहा है. इसमें गरीबी में कमी से लेकर अर्थव्यवस्था, इंटरनेट, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई प्रगति तक का जिक्र किया गया है. पोस्ट में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार पर भी तंज कसा गया है.

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