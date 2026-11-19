उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ़्तार स्लीपर बस पीछे से ट्रेलर से टकरा गई, जिसके बाद एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में तीन लोगों को मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए. हादसे में दो बसें और पाँच ट्रक क्षतिग्रस्त हुए हैं.

ये घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गांव के पास 252 स्टोन पर गुरुवार की सुबह 8 बजे की है. आज तड़के घना कोहरा होने की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्लीपर बस ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी, इसके बाद बस के पीछे आ रहे कई वाहन एक-दूसरे से टकराते चले गए.

घने कोहरे के चलते आपस में टकराए वाहन

इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों कहा हना है कि सुबह धुंध के कारण एक्सप्रेसवे पर दृश्यता काफी कम थी. इसी दौरान बस का चालक आगे चल रहे ट्रेलर को समय रहते नहीं देख सका और बस सीधे उसमें जा टकराई. जिसके बाद कई वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में दो बस और पांच ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए.

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इस हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना मिलते ही मुबारकपुर थाना प्रभारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटवाकर यातायात बहाल कराया.

हादसे में तीन की मौत 12 घायल

इस हादसे के चलते कुछ समय तक एक्सप्रेसवे पर आवागमन प्रभावित रहा. घटना के बाद सभी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया. एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ सिटी शुभम तोदी समेत पुलिस टीम अस्पताल पहुंच कर घायलों को उचित चिकित्सीय व्यवस्था करने का प्रयास करते रहे। बस दिल्ली से गाजीपुर जा रही थी.

इस दुर्घटना पर एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि बस दिल्ली से गाजीपुर की ओर जा रही थी मुबारकपुर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 252 पर सुबह दुर्घटना हुई है बस में सवार यात्रियों से पूछताछ पर यह बात सामने आई है घना कोहरा होने के कारण यह हादसा हुआ प्राथमिकता के आधार पर घायलों का इलाज कराया जा रहा है.

दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी और इस संबंध में एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से भी बात की जाएगी कि दुर्घटना के कारण क्या हो सकते है और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो उसके लिए क्या उपाय किया जाए.