उत्तर प्रदेश का सोनभद्र अपनी खनिज संपदा, बड़े बांधों और बिजलीघरों के चलते ‘भारत की ऊर्जा राजधानी’ के रूप में पहचाना जाता है. देश के बड़े ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों की मौजूदगी ने इसे राष्ट्रीय ऊर्जा मानचित्र पर खास जगह दी है. लेकिन सोनभद्र की पहचान सिर्फ बिजली उत्पादन और खनन तक सीमित नहीं है. चार राज्योंमध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहारकी सीमाओं से सटा यह जिला भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से भी विशिष्ट है. उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरा सबसे बड़ा जिला है.

विंध्याचल, रिहंद, सिंगरौली और ओबरा जैसे बिजलीघरों के साथ यहां कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट के भंडार हैं. सोने के संभावित भंडारों को लेकर भी जिला चर्चा में रहा है. रेणुकुट में हिंडाल्को का एल्युमिनियम संयंत्र और चुर्क-दल्ला के सीमेंट कारखाने जिले की औद्योगिक पहचान को मजबूत करते हैं. रिहंद बांध के अलावा विजयगढ़ और जुगैल के किले तथा कछुआ-लखनिया क्षेत्र के प्रागैतिहासिक शैलचित्र इसकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को सामने रखते हैं.

सोनभद्र में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी की दो सीटों पर दावा पेश किया है. जिले की चार विधानसभा सीटों में से आधी पर कांग्रेस की यह दावेदारी ऐसे समय में आई है, जब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी चार सीटों पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने दुद्धी सीट बीजेपी से छीन ली थी. ऐसे में सोनभद्र में कांग्रेस की दावेदारी के साथ बीजेपी और सपा के बीच बदले चुनावी समीकरण भी महत्वपूर्ण हो गए हैं.

सोनभद्र जिले की विधानसभा सीटों की स्थिति देखने के लिए पिछले चुनाव (2022) परिणामों पर नजर डालना आवश्यक है.'देश की ऊर्जा राजधानी' कहे जाने वाले सोनभद्र जिले में विधानसभा की चार सीटें घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी हैं. पिछली बार (2022) सोनभद्र की तीन सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था. जबकि दुद्धी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी.

2022 का सीटवार गणित

बीजेपी – 4 सीटें

100%

सपा – 0 | कांग्रेस – 0

कांग्रेस का 2022 में प्रदर्शन

विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी वोट

घोरावल विद्येश्वरी सिंह राठौर 10,377

रॉबर्ट्सगंज कमलेश कुमार 2,481

ओबरा रामराज 4,519

दुद्धी बसंती पनिका 4,533

कांग्रेस की दावेदारी वाली रॉबर्ट्सगंज सीट पर 2022 में बीजेपी के भूपेश चौबे ने सपा के अविनाश कुशवाहा को 5,621 वोटों से हराया था. बीजेपी को 84,496 और सपा को 78,875 वोट मिले थे. यह जिले का सबसे करीबी मुकाबला था. कांग्रेस के कमलेश कुमार को केवल 2,481 वोट मिले थे. सोनभद्र की चारों विधानसभा सीटोंघोरावल, राबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धीमें आदिवासी और वनवासी समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है. गोंड, खरवार, बैगा और भुइयां जैसे समुदायों की स्थानीय उपस्थिति चुनावी समीकरण को प्रभावित करती है. खासकर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ओबरा और दुद्धी सीटों पर इन समुदायों के मुद्दे और राजनीतिक पसंद निर्णायक महत्व रखते हैं. वनाधिकार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और रोजगार जैसे सवाल इन मतदाताओं के लिए अहम हैं.

दुद्धी में 2022 के चुनाव में बीजेपी के रामदुलार गोंड ने सपा के विजय सिंह गोंड को 6,297 वोटों से हराया था. हालांकि, विधायक की सदस्यता समाप्त होने के बाद 2024 में उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा के विजय सिंह गोंड ने बीजेपी के श्रवण कुमार को 3,208 वोटों से हराकर सीट जीत ली. इस तरह दुद्धी में 2022 और 2024 के नतीजे अलग-अलग राजनीतिक स्थिति दर्शाते हैं.

2022 में सोनभद्र की चार सीटों का परिणाम

विधानसभा सीट विजेता पार्टी जीत का अंतर

घोरावल अनिल कुमार मौर्य बीजेपी 23,922

रॉबर्ट्सगंज भूपेश चौबे बीजेपी 5,621

ओबरा (ST) संजीव कुमार गोंड बीजेपी 26,442

दुद्धी (ST) रामदुलार गोंड बीजेपी 6,297

2024 दुद्धी उपचुनाव: सपा के विजय सिंह गोंड ने बीजेपी के श्रवण कुमार को 3,208 वोटों से हराया.



घोरावल में बीजेपी के अनिल कुमार मौर्य ने सपा के रमेश चंद्र दुबे को 23,922 वोटों से हराया था. वहीं, ओबरा (एसटी) में बीजेपी के संजीव कुमार गोंड ने सपा के अरविंद कुमार को 26,442 वोटों से पराजित किया था. इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 20 हजार से अधिक रहा था.

कांग्रेस के लिए सोनभद्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन घोरावल में रहा था. यहां पार्टी की उम्मीदवार विद्येश्वरी सिंह राठौर को 10,377 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रही थीं. रॉबर्ट्सगंज में कांग्रेस को 2,481, ओबरा में 4,519 और दुद्धी में 4,533 वोट मिले थे. चारों सीटों पर पार्टी जीत से दूर रही थी. सोनभद्र की चुनावी राजनीति को केवल जातीय समीकरण या दलों की ताकत से नहीं समझा जा सकता. यहां आदिवासी समुदायों की आकांक्षाएं, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं और विस्थापन-पुनर्वास जैसे मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. ऊर्जा उत्पादन में देश को बड़ी हिस्सेदारी देने वाला यह जिला अपने स्थानीय नागरिकों को विकास का कितना लाभ दे पाया है2027 के विधानसभा चुनाव में यह सवाल राजनीतिक दलों की परीक्षा ले सकता है.

चुनाव के अहम आंकड़े

26,442

सबसे बड़ी जीत

ओबरा

5,621

सबसे करीबी मुकाबला

रॉबर्ट्सगंज

10,377

कांग्रेस के सर्वाधिक वोट

घोरावल

3,208

दुद्धी उपचुनाव में सपा की जीत

2024

2027 के लिए कांग्रेस की दो सीटों की मांग को 2022 के चुनावी प्रदर्शन और 2024 के दुद्धी उपचुनाव, दोनों के संदर्भ में देखना होगा. रॉबर्ट्सगंज में बीजेपी और सपा के बीच कम अंतर का मुकाबला रहा था, जबकि दुद्धी में उपचुनाव के नतीजे ने राजनीतिक स्थिति बदल दी. कांग्रेस के सामने इन दोनों क्षेत्रों में संगठन और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की चुनौती होगी. वहीं, सपा के लिए भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह अपनी जीती हुई दुद्धी सीट पर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर क्या रुख अपनाती है.

जुगैल पंचायत: एक गांव, बड़ा चुनावी प्रभाव

सोनभद्र का जुगैल ग्राम पंचायत अपनी भौगोलिक विस्तार और मतदाताओं की संख्या के कारण खास है. उपलब्ध स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, पंचायत का दायरा करीब 30 से 40 किलोमीटर तक फैला है और यहां मतदाताओं की संख्या लगभग 21 से 22 हजार बताई जाती है. इसके क्षेत्र में सलईबनवा, फफराकुंड, मगरदहा, ओबरा डैम और गुरमुरा सहित पांच रेलवे स्टेशन बताए जाते हैं. इतनी बड़ी पंचायत में बुनियादी सुविधाएं, सड़क, संचार और सरकारी सेवाओं की पहुंच अपने आप में चुनावी मुद्दे बन सकते हैं.