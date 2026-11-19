सैंडपेपर गेट बॉल टेम्परिंग मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. उस्मान ख्वाजा, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैंक्रॉफ्ट के बयानों के बाद लगातार पैट कमिंस लगातार निशाने पर बने हुए हैं. कमिंस के घर तक रिपोर्टर्स पहुंच गए हैं. दरअसल ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया था कि बॉल टेम्परिंग के बारे में ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम का हर एक व्यक्ति जानता था.

पैट कमिंस ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान ख्वाजा के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया था. उससे पहले डेविड वॉर्नर ख्वाजा के दावों का समर्थन कर चुके थे. हाल ही में बैंक्रॉफ्ट ने भी माना कि ड्रेसिंग रूम में हर कोई जानता था कि मैदान पर बॉल टेम्परिंग जैसा कुछ हो रहा है. बैंक्रॉफ्ट के इस बयान के बाद कमिंस चौतरफा घिरे हुए हैं. यहां तक कि उनका घर से निकल पाना भी दूभर हो गया है.

एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पैट कमिंस अपने घर के बाहर खड़े हैं. तभी एक महिला रिपोर्टर आई और सैंडपेपरगेट मामले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया. रिपोर्टर ने सवाल पूछने से पहले ही क्षमा मांगी, लेकिन कमिंस ने प्रतिक्रिया देकर कहा कि शायद उसे यह सवाल पूछने का उतना अफसोस नहीं है, जितना वह प्रदर्शित कर रही है.

CRAZY SCENES IN AUSTRALIA. 🤯 - Reporters arrived at Pat Cummins’ home to question him about Bancroft. https://t.co/DUHxa1RFQE — Sheri. (@CallMeSheri1_) November 19, 2026

कमिंस के घर के बाहर कई सारे रिपोर्टर्स मौजूद रहे. मगर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान यह कहकर वहां से चले गए कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है. इसी बीच कमिंस अपनी पत्नी बैकी से भी बात करते दिखे.

कैमरून बैंक्रॉफ्ट ने क्या कहा

कैमरून बैंक्रॉफ्ट का कहना था कि वह कई साल से यह बोझ लेकर जी रहे थे. उन्होंने कहा, "इसमें सिर्फ हम तीन (स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैंक्रॉफ्ट) सम्मिलित नहीं थे, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में मेरे सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में जानकारी थी. पूरी टीम को यह पता था."

बैंक्रॉफ्ट ने का कहना था कि उन्होंने पहली जांच में पूरा सच नहीं बताया था. दूसरों के करियर और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसको उन्होंने पूरा सच उजागर ना करने की वजह बताया.

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