उत्तराखंड में देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा और उनके बेटे शाश्वत उनियाल पर 23 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मामले में देहरादून पुलिस ने बुधवार को दोनों से पूछताछ की. गामा इन दिनों भाजपा से मसूरी सीट पर टिकट की दावेदारी की कोशिश में भी जुटे हुए हैं. ऐसे में इस प्रकरण ने सियासी हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है.

शिकायत के अनुसार, दोनों पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर नकद रकम लेने का आरोप है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि दुकानों के आवंटन को लेकर गामा और नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना के बीच लगातार बातचीत होती रही.

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नाम दिखाकर बनाते रहे दबाव, चेक भी हुए बाउंस

आरोप है कि सुनील उनियाल पीड़ित को आवंटन सूची में उसका नाम दिखाकर पैसे वापस न मांगने और इंतजार करने का दबाव बनाते थे. जब पीड़ितों रकम लौटाने के लिए दिए गए कुछ चेक बाउंस हो गए. जिसके बाद उन्होंने चेक वापस ले लिए और नकद भुगतान की बात कही. पीड़ितों का दावा है कि उसे अब तक 39 लाख रुपये वापस नहीं मिले हैं.

गामा बोले - बेटा गुमराह हो रहा , यह राजनीतिक षड्यंत्र है

आरोपों पर पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दुकानों का आवंटन नगर निगम ने किया था. इसलिए इस बारे में निगम से जानकारी ली जानी चाहिए. गामा का कहना है कि बेटा गुमराह हो रहा है और उन्हें लगता है कि वह किसी के हाथों में खेल रहा है. साथ ही गामा ने पूरे प्रकरण को चुनावी साल में अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है.

उन्होंने कहा कि राजनीति में यह सब चलता रहता है और जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. शिकायतकर्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह आरोप लगा रहा है तो तथ्यों के साथ अपनी बात रखे.

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