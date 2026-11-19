Store Kneaded Dough In Fridge: रोटी बनाने के बाद अक्सर थोड़ा आटा बच जाता है. ऐसे में उसे फेंकने के बजाय लोग रातभर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसी से रोटी बना लेते हैं. यह तरीका समय भी बचाता है और सुबह दोबारा आटा गूंथने की जरूरत भी नहीं पड़ती. लेकिन बचा हुआ आटा फ्रिज में रखना तभी ठीक है, जब उसे सही तरीके से रखा गया हो.

आटे में पानी मिला होता है और यह गीला रहता है. इसलिए अगर इसे लंबे समय तक बाहर रखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं. खासकर गर्म जगह पर रखा आटा जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में सिर्फ यह देखकर कि आटा देखने में ठीक लग रहा है, उसे इस्तेमाल करना सही नहीं है.

क्या रात का बचा आटा सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं?

हां, अगर आटा सही तरीके से फ्रिज में रखा गया है तो उसे अगले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. आम तौर पर गूंथे हुए आटे को फ्रिज में 24 घंटे से ज्यादा रखने की सलाह नहीं दी जाती. रातभर आटा बाहर रखकर सुबह इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है, खासकर तब जब वह कई घंटों तक कमरे के तापमान पर पड़ा रहा हो. फ्रिज में रखने से आटे में बैक्टीरिया बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह रुकती नहीं है. इसलिए आटे को जितनी जल्दी हो सके फ्रिज में रखना बेहतर है. आटा जिस डिब्बे में रखा जा रहा है, वह साफ होना चाहिए. आटे को गंदे हाथों से छूने या गंदे डिब्बे में रखने से भी उसके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है.





आटा फ्रिज में रखने से पहले क्या करें?

आटा बच जाए तो उसे खुला छोड़ने के बजाय अच्छी तरह ढककर रखें. इसके लिए क्लिंग फिल्म या फॉयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. आटे के ऊपर थोड़ा तेल या घी भी लगाया जा सकता है. इसके बाद इसे साफ और एयरटाइट डिब्बे में रख दें. सबसे जरूरी बात यह है कि आटे को फ्रिज में रखने में ज्यादा देर न करें. अगर आटा कई घंटे बाहर पड़ा रहा है तो उसे बाद में फ्रिज में रखने से वह अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाता.

फ्रिज में रखा आटा कितना पुराना हो सकता है?

अगर गूंथा हुआ आटा कमरे के तापमान पर रखा है तो इसे करीब 2 से 3 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर है. फ्रिज में एयरटाइट डिब्बे में रखा आटा 12 से 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. अगर आटा फ्रीजर में अच्छी तरह लपेटकर रखा जाए तो इसे करीब दो महीने तक रखा जा सकता है. फ्रीजर में रखे आटे को इस्तेमाल करने से पहले फ्रिज में धीरे-धीरे पिघलाना बेहतर है. इसे सीधे कमरे के तापमान पर छोड़ने से बचें.

हालांकि, जितना पुराना आटा होगा, उसकी क्वालिटी में उतना बदलाव आ सकता है. फ्रिज में रखे आटे की नमी बदल सकती है और वह ऊपर से थोड़ा सूखा या कड़ा हो सकता है. कभी-कभी इसमें हल्की खट्टी गंध भी आने लगती है.





फ्रिज में रखने के बाद आटा क्यों बदल जाता है?

फ्रिज में रखने के बाद आटा पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता. उसका टेक्सचर थोड़ा बदल सकता है. ऊपर की परत सूख सकती है और आटा पहले से ज्यादा कड़ा या खिंचने वाला लग सकता है. कभी-कभी आटे में हल्की खट्टी गंध भी आ सकती है. ऐसा होने पर कुछ लोगों को इससे बनी रोटी खाने के बाद पेट फूलने या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. पुराने आटे से बनी रोटी भी ताजी गूंथे आटे की रोटी जितनी नरम नहीं बन सकती. इसे बेलते समय भी ज्यादा आटा लगाना पड़ सकता है, जिससे रोटी थोड़ी सूखी बन सकती है.

सुबह रोटी बनाने से पहले आटा कैसे ठीक करें?

अगर फ्रिज में रखा आटा थोड़ा सूखा या कड़ा हो गया है, तो उसे सीधे बेलने के बजाय थोड़ा ठीक किया जा सकता है. इसमें एक चम्मच गुनगुना पानी डालकर हल्के हाथ से दोबारा गूंथें. आटे के ऊपर थोड़ा घी या तेल लगाने से भी वह नरम हो सकता है. इसके बाद इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर रख दें. इससे आटा थोड़ा नरम हो जाएगा और उसे बेलना आसान रहेगा.

अगर आटे से हल्की खट्टी गंध आ रही है तो कुछ लोग इसमें थोड़ा अजवाइन या नींबू की एक बूंद डालना पसंद करते हैं. लेकिन यह बात याद रखें कि अगर आटा खराब हो चुका है तो इन चीजों को डालने से वह ठीक नहीं होगा.

इन संकेतों को देखकर आटा तुरंत फेंक दें

सुबह इस्तेमाल करने से पहले आटे को एक बार जरूर देखें और सूंघें. अगर उसमें तेज खट्टी या अजीब गंध आ रही है तो उसे इस्तेमाल न करें. आटा बहुत चिपचिपा, लिसलिसा या धागे जैसा हो गया हो तो भी उसे फेंक देना बेहतर है. अगर उस पर सफेद, काले या हरे रंग की फफूंद दिखाई दे रही है या उसका रंग ग्रे या बहुत गहरा हो गया है तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल न करें. सिर्फ ऊपर से देखने पर आटा ठीक लग रहा हो, तब भी उसकी गंध और बनावट पर ध्यान देना जरूरी है.

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रात का बचा आटा ऐसे रखें

अगर रात का बचा आटा सुबह इस्तेमाल करना है तो उसे साफ डिब्बे में रखें, ऊपर से अच्छी तरह ढकें और जल्द से जल्द फ्रिज में रख दें. डिब्बे में रखने से पहले आटे पर थोड़ा तेल या घी लगाया जा सकता है. आटा कब रखा है, इसका समय याद रखें और कोशिश करें कि उसे 12 से 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें.

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