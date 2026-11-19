दिल्ली-एनसीआर में मौसम करवट ले सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है, जिसका असर शहर की हवाओं में दिखाई दे सकता है. IMD के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. हालांकि, अगले 2-3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. IMD के अनुसार, आज गुरुवार (19 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11-13 डिग्री के बीच रहेगा.

वहीं, इससे एक दिन पहले, बुधवार (18 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 11.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. इस दौरान दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 232 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

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कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर

विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (19 नवंबर) को दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा. सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छाये रहने वाला है, जबकि कुछ इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है. धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए घर से निकलते समय थोड़ी सावधानी बरतें. वहीं, तापमान की बात करें तो शहर में ठंड बढ़ रही है इसलिए लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी गई है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. दिन के दौरान शहर में उत्तर- पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी.

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 11-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.

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