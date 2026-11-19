उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की भूमिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. उनकी रिहाई और राजनीतिक सक्रियता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इसका संबंध केवल रामपुर की राजनीति से नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की स्थिति, मुस्लिम मतदाताओं के रुझान और पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण से भी है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस राजनीतिक चर्चा के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखते हैं.

आजम खान को सपा का अनुभवी चेहरा और पश्चिमी यूपी में प्रभाव रखने वाले नेता के रूप में देखा जाता है. उनकी सक्रियता से पार्टी को एक अनुभवी स्टार प्रचारक मिल सकता है. साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने और मुस्लिम मतदाताओं के बीच संगठनात्मक पकड़ मजबूत होने की संभावना भी जताई जा रही है. आजम परिवार और सपा नेतृत्व के बीच कथित मतभेदों की खबरों को लेकर भी उनकी सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

साल 2022 में क्षेत्रवार बीजेपी और सपा का प्रदर्शन

साल 2022 के विधानसभा चुनाव के क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार अवध में बीजेपी ने 84 और सपा ने 31 सीटें हासिल की थीं. बुंदेलखंड में बीजेपी को 14, सपा को 3 और आरएलडी को 2 सीटें मिली थीं. पूर्वांचल में बीजेपी ने 64 और सपा ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 2 और अपना दल (एस) को 7 सीटें मिली थीं. पश्चिमांचल में बीजेपी 93 सीटों के साथ आगे रही. यहां सपा को 35 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थीं.





पश्चिमी यूपी के पिछले तीन विधानसभा चुनावों के आंकड़ों में भी बड़ा बदलाव दिखाई देता है. 2012 में बीजेपी को 20, सपा को 58, आरएलडी को 9, बसपा को 39 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं. 2017 में बीजेपी ने 109 सीटें हासिल कीं, जबकि सपा 21, आरएलडी 1, बसपा 3 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई. साल 2022 में बीजेपी को 93, सपा को 35 और आरएलडी को 8 सीटें मिलीं. बसपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला.

पश्चिमी यूपी का जातीय और मुस्लिम वोटिंग समीकरण

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत, दलितों की 25 प्रतिशत और जाटों की 17 प्रतिशत बताई गई है. इसके अलावा राजपूतों की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत और गुर्जरों की 4 प्रतिशत दिखाई गई है. ऐसे में पश्चिमी यूपी की राजनीति में इन समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

साल 2022 के चुनाव से जुड़े एक अन्य आंकड़े में मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग रुझान को भी दर्शाया गया है. इसके अनुसार सपा गठबंधन को 79 प्रतिशत, बीजेपी गठबंधन को 8 प्रतिशत, बसपा को 6 प्रतिशत और कांग्रेस को 3 प्रतिशत मुस्लिम वोट मिलने का उल्लेख है. वहीं मुस्लिम बहुल 75 विधानसभा सीटों के परिणाम में बीजेपी को 38, सपा को 30, कांग्रेस को 6 और बसपा को एक सीट मिलने का आंकड़ा दिया गया है.





सहयोगी दलों के आंकड़े क्या थे?

चुनावी आंकड़ों में अपना दल (एस), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) का भी उल्लेख है. उपलब्ध ग्राफिक के अनुसार अपना दल (एस) की पंक्ति में बीजेपी, सपा, आरएलडी और कांग्रेस के सामने क्रमशः 17, 12, 0 और 2 के आंकड़े हैं. एसबीएसपी के लिए ये आंकड़े 19, 6, 5 और 1 हैं. निषाद पार्टी के लिए 10, 6, 0 और 1 तथा जनसत्ता दल के लिए 16, 2 और 14 दर्ज हैं. जनसत्ता दल के कांग्रेस वाले कॉलम में संख्या स्पष्ट नहीं है.

अखिलेश यादव के लिए कितने जरूरी हैं आजम खान?

आजम खान की सक्रियता को समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव समीकरण को मजबूत करने से जोड़कर देखा जा रहा है. रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक पहचान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. उनकी मौजूदगी से अखिलेश यादव को अनुभवी स्टार प्रचारक मिलने की संभावना है, जो चुनाव प्रचार में पार्टी का पक्ष रख सकेगा.





इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं के बीच असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव का मुकाबला करने में भी आजम खान की भूमिका को संभावित रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. उनकी सक्रियता से आजम परिवार और सपा नेतृत्व के बीच कथित मतभेदों की खबरों पर विराम लगने तथा पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने की चर्चा भी है.





इस तरह आजम खान की राजनीतिक भूमिका के छह प्रमुख पहलू सामने आते हैं. इनमें MY समीकरण को मजबूती, पश्चिमी यूपी में पार्टी को फायदा, अनुभवी प्रचारक की उपलब्धता, ओवैसी फैक्टर की काट, आजम परिवार से कथित मतभेदों का समाधान और जमीनी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह शामिल हैं.

अब सवाल यह है कि आजम खान की सक्रियता 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक स्थिति को कितना प्रभावित कर पाती है.