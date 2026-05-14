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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में पानी की टंकी पर चढ़कर नर्सिंग अभ्यार्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, केस दर्ज

देहरादून में पानी की टंकी पर चढ़कर नर्सिंग अभ्यार्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, केस दर्ज

Dehradun News: पुलिस का कहना है कि परेड ग्राउंड का यह इलाका पहले से धरना-प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित था, फिर भी जानबूझकर वहां कब्जा किया और क़ानून व्यवस्था को खतरे में डाला.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 14 May 2026 02:36 PM (IST)
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देहरादून में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी 11 मई को परेड ग्राउंड पर खड़ी पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन किया. इस दौरान वो पूरे 59 घंटे तक वहीं पर डटे रहे.  इन प्रदर्शनकारियों में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल थी.

दो दिन बाद 13 मई को जब प्रशासन ने सरकार तक उनकी मांगे पहुंचाने और समाधान का भरोसा दिलाया. जिसके बाद प्रदर्शनकारी नीचे उतर आए लेकिन, इसके बाद अगले दिन डालनवाला कोतवाली में सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस की शिकायत के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों के पास पेट्रोल और माचिस भी मौजूद थी. मांगें न मानने की स्थिति में ज्योति रौतेला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने और टंकी से कूदकर जान देने तक की धमकी दे डाली। मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने बार-बार समझाने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं पड़ा.

12 मई को प्रदर्शन और उग्र हो गया. प्रदर्शनकारी टंकी से उतरकर मुख्य सड़क पर आ गए और जाम लगा दिया. नारेबाजी और हंगामे से आम लोगों की आवाजाही ठप हो गई. टंकी पर कब्जे की वजह से कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई भी बाधित रही. लंबी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों से बातचीत कराई. 

अधिकारियों ने नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांगों को शासन तक पहुंचाने का वादा किया. इसी आश्वासन पर 13 मई को प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतरे. 

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इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

डालनवाला थाना प्रभारी संतोष सिंह कुंवर की शिकायत पर ज्योति रौतेला समेत पांच लोगों के खिलाफ BNS की धारा 126(2), 221, 223, 226, 292, 329(3) और पेट्रोलियम एक्ट की धारा 23 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि परेड ग्राउंड का यह इलाका पहले से धरना-प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित था, फिर भी जानबूझकर वहां कब्जा जमाया गया और कानून व्यवस्था को खतरे में डाला गया. फिलहाल ज्योति रौतेला अस्पताल में भर्ती बताई जा रही हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 14 May 2026 02:36 PM (IST)
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Dehradun News UP NEWS
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