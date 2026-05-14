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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWatch: बरेली में भयंकर आंधी का खौफनाक मंजर, कई फीट हवा में उड़ गया युवक, दोनों हाथ-पैर टूटे, Video Viral

Watch: बरेली में भयंकर आंधी का खौफनाक मंजर, कई फीट हवा में उड़ गया युवक, दोनों हाथ-पैर टूटे, Video Viral

Bareilly News: बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना में तेज आंधी-बारिश के दौरान एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ गया. युवक का हवा में उड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 May 2026 12:00 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बरेली में बुधवार शाम को आए तेज आंधी-तूफान की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तेज आंधी के चलते एक युवक टीन शेड के साथ हवा में कई फीट ऊंचा उड़ गया और उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरा. इस हादसे में युवक के हाथ पैर टूट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

ये घटना बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना गांव की बताई जा रही है. खबर के मुताबिक बुधवार शाम को अचानक मौसम बदल गया और धूल भरी आंधी-तूफान आया. इसी दौरान एक युवक आंधी से बचने के लिए यहां बने एक बारात घर के नीचे खड़ा हो गया. इस बारात घर पर लोहे के खंबों के साथ टीन का शेड पड़ा हुआ था. 

टीनशेड के साथ कई फीट ऊंचा उड़ गया युवक

बताया जा रहा है कि ये युवक आंधी से बचने के लिए टीन शेड को पकड़कर खड़ा था, इसी दौरान हवा का इतनी तेज झोंका आया कि टीन लोहे के खंबे के साथ हवा में उड़ गई और इसके साथ ही युवक भी कई फ़ीट ऊपर हवा में उड़ गया और हवा में पलटियां खाते हुए दूर ज़मीन पर जाकर गिरा. जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें युवक को तेज आंधी में टीनशेड के साथ हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता है. इस हादसे में उसके दोनों पैर और हाथ टूट गए हैं और वो बुरी तरह घायल हो गया है. उसकी हालत बेहद ख़राब बताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है. 

 
 
 
 
 
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बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को बरेली, प्रयागराज, उन्नाव समेत कई जिसमें में आंधी-तूफान, बारिश, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली से गिरने से 89 लोगों की जान चली गई जबकि 53 लोग घायल हो गए हैं. इसके अलावा 114 पशुहानि तथा 87 मकान को नुक़सान होने की भी ख़बर आई है. सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी प्रभावित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए हैं.

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Published at : 14 May 2026 12:00 PM (IST)
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UP NEWS Bareilly News
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