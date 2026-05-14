ब्राह्मणों पर कथित विवादित बयान देने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. सपा नेता के खिलाफ इस मामले में नोएडा के थाना सेक्टर 24 में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने यह जानकारी दी.

थाना प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि नोएडा सेक्टर-53 के गिझौड़ गांव के सुशील पंडित ने सपा नेता की ब्राह्मणों के ख़िलाफ की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए हुए शिकायत दर्ज कराई है. नोएडा सेक्टर 24 थाना पुलिस ने इस मामले में राजकुमार भाटी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने, लोक शांति भंग करने और आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ब्राह्मणों को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने कहा कि राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पांच मई का बताया जा रहा है. राजकुमार भाटी ने पांच मई को दिल्ली के जवाहर भवन में 'जाति और साम्प्रदायिकता के विषाणु' नाम की एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में भाषण दिया था. इसी दौरान उन पर ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है.

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भाजपा ने भी जताई बयान पर आपत्ति

बता दें कि राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो जातियों को लेकर कही जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की और कहा कि 'न तो ब्राह्मण अच्छा होता है, ना ही कोई तवायफ' उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया था.

भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. हालाकि बाद में राजकुमार भाटी ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनकी स्पीच के कुछ हिस्से को ही सोशल मीडिया पर ग़लत प्रचार के लिए फैलाया गया है. वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उनके बयान को लेकर सपा को आड़े हाथों लिया था.

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