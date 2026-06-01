गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरम हो गई हैं. यूपी पुलिस ने हत्या के आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिस पर लोनी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. बीजेपी विधायक ने कहा कि हिन्दुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है. जो जैसे समझेगा उसे वैसे समझाया जाएगा.

बीजेपी विधायक ने साधा निशाना

नंद किशोर गुर्जर ने असद के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'वहां (खोड़ा) तो पाँच ही परसेंट हैं, 40 फीसद हो जाएंगे तो हिन्दुओं ने चूड़ी नहीं पहनी. ये तो जब शासन था तब हमने नहीं टिकने दिया, जो जैसे समझेगा उसे वैसे समझाया जाएगा. ये पर्याप्त हैं, दिल्ली में कोशिश की थी दंगा करने की अब दिल्ली में दंगा नहीं करेंगे 50 साल तक. कोई चिंता करने की बात नहीं है.

खोड़ा में तो केवल पाँच परसेंट हैं, तब इतनी हिम्मत हो गई और हिन्दू शांत रहा. देश में जहां-जहां स्थिति हैं देखिए बंगाल में अब तक हिंसा शांत नहीं हो रही. देश में बीजेपी की सरकार जहां-जहां है वहा कोई भी अपराधी जीरो टॉलरेंस हैं. उसका मिलन बेहतर लोगों से कराने का काम लगातार पुलिस कर रही है. पुलिस कमिश्नर को बधाई, योगी राज को बधाई.'

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सूर्या चौहान की हुई थी हत्या

बता दें कि गाजियाबाद में 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान पर चाकुओं से बुरी तरह हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी. इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया है. जबकि अन्य दो आरोपी फरहान, आतिफ को भी गिरफ़्तार किया है.

आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उनकी मृतक सूर्या के साथ दोस्ती थी. बक़रीद के दिन दोपहर को असद का सूर्या के साथ बाइक चलाने को लेकर विवाद हो गया था. जिसके बाद असद ने ये बात पिता नवाब को बताई थी. नवाब ने तब असद और उसके दोस्तों के साथ सूर्या का सबक सिखाने की योजना बनाई थी. पिता ने कहा था कि 'आज इसकी कहानी खत्म कर दो'.

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