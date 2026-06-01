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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो कानून-व्यवस्था बिगाड़ेगा...', DGP राजीव कृष्ण ने बताया यूपी पुलिस का पूरा एक्शन प्लान

'जो कानून-व्यवस्था बिगाड़ेगा...', DGP राजीव कृष्ण ने बताया यूपी पुलिस का पूरा एक्शन प्लान

DGP Rajeev Krishna News: यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Jun 2026 04:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में पदभार संभालने के बाद IPS राजीव कृष्ण ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप पुलिस विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

राजीव कृष्ण ने बताया कि पिछले साल 10 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गई थीं और ये सभी नागरिक सुरक्षा से जुड़ी थीं. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने इन प्राथमिकताओं पर लगातार काम किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं.

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महिला सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता

DGP ने कहा कि महिला सुरक्षा CM की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि पिछले साल सभी थानों में मिशन शक्ति के तहत बड़े बदलाव किए गए. मिशन शक्ति केंद्रों के संचालन से महिला संबंधी अपराधों में 9.5 से 33 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज होने वाली शिकायतों में भी 28 फीसदी की कमी आई है.

राजीव कृष्ण ने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश पुलिस लगातार आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है. उन्होंने बताया, साइबर अपराध से निपटने के लिए हमने 62 हज़ार पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी है.

उन्होंने दावा किया कि साइबर ठगी से बचाई गई रकम के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है. उनके अनुसार, साईबर ठगी की 4500 करोड़ रुपए की धनराशि हम अब तक सीज करा चुके हैं. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और जनजागरूकता के माध्यम से प्रदेश पुलिस साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में लगातार काम कर रही है.

सड़क हादसों में आई कमी

सड़क सुरक्षा को लेकर भी DGP ने आंकड़े साझा किए. उन्होंने बताया कि सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में 578 क्रैश कंट्रोल टीमों का गठन किया गया है. इसके चलते इस तिमाही में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु में 11.5 फीसदी की कमी आई है.

गाजीपुर की हालिया घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव कृष्ण ने कहा, "गंभीर घटना है. पुलिस की जिम्मेदारी तय हुई है. जहां भी पुलिस के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम एक्शन लेंगे."

अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

हाल के दिनों में हुई घटनाओं को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अपराध और अपराधियों पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है.

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उन्होंने दोहराया कि कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग निरंतर प्रयासरत है. साथ ही चेतावनी दी कि जो भी इसे खराब करेगा उस पर एक्शन लेंगे.

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Published at : 01 Jun 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
UP DGP UP NEWS Rajeev Krishna
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