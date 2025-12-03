यूपी के बलिया में थाना फेफना पुलिस को मिली बड़ी सफलता है. पुलिस ने दस साल के बच्चे की हत्या के आरोपी प्रतीक वर्मा को मुठभेड़ के बाद गिरफ़्तार कर लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपी प्रतीक वर्मा ने दस साल के बच्चे को पानी के गड्ढे में डुबोकर मार दिया था, जिसके बाद शव को बोरे में भरकर छिपा दिया था. पुलिस को उसके पास से एक अवैध तमंचा 0.303 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिन्दा कारतूस 0.303 बोर और 1 पॉलीथिन में घटना के समय अभियुक्त के द्वारा पहने हुए कीचड़ से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं.

दस साल के मासूम की पानी में डुबोकर हत्या

ये घटना फेफना थाना क्षेत्र के आमडारी गांव की है जब 30 नवंबर को 10 साल का लड़का शिवम अपने घर से खेलने के लिए निकला था लेकिन, फिर वो लापता हो गया. घरवालों ने उसे चारों तरफ खोजने की कोशिश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. अगले दिन उसकी लाश गांव के ही एक मकान के पास बोरे में बंद मिली थी.

मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली

इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था. इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की चार टीमें बनाई गई थी, जिसके बाद से पुलिस को आरोपी की तलाश कर रही थी. इस बीच पुलिस को उसके आने के सूचना मिली जिसके बाद आरोपी की घेराबंदी की गई. आरोपी ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई.

अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर ने बताया कि आरोपी प्रतीक ने 30 नवंबर को शाम 6.30 बजे अपने मोहल्ले के रहने वाले शत्रुघ्न वर्मा से तंज कसने का बदला लेने के लिए उसके दस साल के भतीजे शिवम को निशाना बनाया और उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गया जहां गड्ढे के पानी मे डूबोकर उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी ने लाश को बोरे मे रखकर छिपा दिया. मुठभेड़ में घायल घायल बदमाश का सदर अस्पताल बलिया में इलाज चल रहा है. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

