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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं यतींद्र मिश्रा, महंत दिनेंद्र दास ने किया दावा

श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं यतींद्र मिश्रा, महंत दिनेंद्र दास ने किया दावा

Ayodhya Ram Mandir: निर्मोही अखाड़े के महंत ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि ट्रस्ट में यतींद्र मोहन मिश्रा को शामिल करने पर सहमति बनने की संभावना है. 

Written By : अवधेश कुमार मिश्र |  Updated at : 22 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के बाद आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी. इस बैठक में तीन नए ट्रस्टियों के नामों पर विचार किया गया है. इस बीच निर्मोही अखाड़े के महंत ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास का बड़ा बयान आया है. एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ट्रस्ट में यतींद्र मोहन मिश्रा को शामिल करने पर सहमति बनने की संभावना है. 

यतींद्र मोहन मिश्रा, अयोध्या के पूर्व राजा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्रा के बेटे हैं. पिछले साल ही विमलेन्द्र मोहन का निधन हो गया था. एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिनेन्द्र दास ने कहा कि उनकी तरफ से यतींद्र मिश्र का नाम प्रस्तावित किया गया है और इसको सदस्य मानेंगे. 

ट्रस्ट में यतींद्र मिश्रा के नाम पर सहमति के आसार

दिनेन्द्र दास ने कहा कि यतीन्द्र मिश्रा सज्जन है, धर्मात्मा है, स्वच्छ छवि के है और विमलेंद्र मोहन के बेटे हैं. ऐसे में वह योग्य हैं और मुझे विश्वास है कि ट्रस्ट के सदस्य उन्हें सहमति प्रदान करेंगे. दर्शन ट्रस्ट में तीन सदस्यों की जगह खाली है पिछले वर्ष वीरेंद्र मोहन का निधन हो गया था, जिसके बाद ट्रस्ट में उनकी जगह खाली थी. अब उसी सीट पर उनके बेटे यतींद्र मिश्रा के नाम पर सहमति बन सकती है. 

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वहीं दूसरी तरफ महंत दिनेंद्र दास के इस सुझाव पर अयोध्या के संत समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है. उनका मानना है कि अयोध्या राजपरिवार का श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर से सालों का जुड़ाव रहा है. ऐसे में अगर इस परिवार के किसी प्रतिनिधि को ट्रस्ट में जगह मिलती है तो ये कदम आस्था और परंपरा का प्रतीक होगा. 

बता दें कि इससे पहले चंदा चोरी की घटना सामने आने के बाद भी ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही इस बैठक में राम मंदिर चंदे की गणना और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई थी. 

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About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Trust UP NEWS
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