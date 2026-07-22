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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल-अखिलेश की हिरासत के विरोध में सड़क पर उतरे सपा-कांग्रेस कार्यकर्ता, लखनऊ समेत कई जिलों में प्रदर्शन

राहुल-अखिलेश की हिरासत के विरोध में सड़क पर उतरे सपा-कांग्रेस कार्यकर्ता, लखनऊ समेत कई जिलों में प्रदर्शन

SP-Congress Protest: दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जबरन हटाए जाने के बाद यूपी में जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Jul 2026 09:36 AM (IST)
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दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दे रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी सांसद प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा जबरन हटाये जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

राजधानी लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं ने विधान भवन और अटल चौक के पास प्रदर्शन किया जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को पुलिस द्वारा जबरन हटाये जाने का विरोध जताने के लिये राज भवन की तरफ जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और लखनऊ के इको गार्डन ले गयी.

लखनऊ में सड़क पर उतरे सपा-कांग्रेस के कार्यकर्ता

हजरतगंज के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि लगभग 300 लोगों को हिरासत में लेकर इको गार्डन लाया गया था. उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर लोग हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे. इसके अलावा राज्य के अलग-अलग जिलों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए. 

अमेठी में सपा के कार्यकर्ताओं ने देर शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया. वहीं अंबेडकर चौराहे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिये जाने के खिलाफ नारेबाजी की.

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बाराबंकी-वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन

बाराबंकी में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम शहर के छाया चौराहे के पास विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिये जाने की निंदा करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. 

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर मंगलवार को उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वहां से हटने के लिए मनाने के वास्ते सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को भेजा लेकिन उनकी बातचीत बेनतीजा रही. इसके बाद पुलिस ने जबरन विपक्षी नेताओं को वहां से हटाकर हिरासत में ले लिया.

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Published at : 22 Jul 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Akhilesh Yadav UP News SP-Congress Protest
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