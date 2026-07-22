उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद मौसम बदल गया है. प्रदेश के तापमान में कमी आई हैं और मौसम सुहाना हो गया है. IMD ने आज 22 जुलाई को भी प्रदेश के कई जिलों में बादलों की गरज-चमक और आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश चेतावनी दी है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में सुबह से बादल छाए हैं और कहीं-कहीं बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल रहा है. जिसके बाद अब धीरे-धीरे बारिश का दौर कम होने लगेगा.

यूपी में पिछले तीन चार दिनों से अच्छी बारिश हो रही हैं. जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं. मौसम विभाग ने आज प्रयागराज, चित्रकूट समेत प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी हैं. जबकि चार जिलों में लगभग सभी जगहों पर झमाझम बारिश होने के आसार है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ्तार हवाएं चलेंगी.

यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी आज बादलों का आवाजाही बनी रहेगी. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अनुमान हैं. हालांकि इन जिलों में कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है. मौसम विभाग ने आज आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, मीरजापुर और सोनभद्र में आज भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया है जबकि फतेहपुर, कौशांबी और संत रविदास नगर में लगभग सभी जगहों बारिश होने का अनुमान हैं.

नोएडा-गाजियाबाद में छाए घने बादल

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से आंशिक तौर पर बादल छाए हैं. इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. दोपहर के बाद एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं. यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं. जबकि नोएडा-गाजियाबाद में आज सुबह से घने बादल छाए दिख रहे हैं. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबादी भी हो रही है. यहां ठंडी हवाएं चलने से मौसम काफी अच्छा हो गया है.

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मौसम विभाग ने मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली में आज अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज कुछ जगहों पर बारिश होगी लेकिन, कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

यूपी में मानसून की सक्रियता से बीते दो दिनों में 102 मिमी बारिश दर्ज की गई. जिससे किसानों के चेहरे पर चमक आ गई है. इस बारिश की वजह से रबी की फसल को फायदा होगा. गुरुवार से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ता दिख रहा है. जिससे आने वाले दिनों में अब बारिश कम हो जाएगी और धीरे-धीरे फिर से उमस और तीखी गर्मी से लोगों को दो-चार होना पड़ सकता है. अगले पाँच दिनों में अधिकतम तापमान में 5-8 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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